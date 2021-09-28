Варила ведмежу сечу: в Каліфорнії "шаманку" звинувачують у підпалі лісів

Свою провину жінка заперечує. За її словами, все навколо було сирим, тому розвести вогонь не вдалося.
У пожежі в Північній Каліфорнії, що представляла загрозу тисячам будинків, звинуватили 30-річну громадянку США Олександру Суверневу. Їй загрожує до дев'яти років в'язниці за підпал лісу.
Про це інформує New York Post.
Олександра Сувернева вважає себе шаманкою. Вона гуляла в природному парку в Північній Каліфорнії. Жінка розповіла, що хотіла розвести вогонь в лісі, щоб прокип'ятити воду з калюжі від ведмежої сечі і випити.
За її словами, все навколо було сирим, тому розвести вогонь не вдалося. Але незабаром почалася пожежа в іншому місці і жінка потрапила у вогняну пастку. Їй довелося звернутися за допомогою до рятувальників, які гасили вогонь неподалік.
У Суверневої знайшли балончики з CO2, запальничку і пакет "із зеленим трав'янистим вмістом". Правоохоронці вважають, що саме Олександра є винуватицею пожежі, в результаті якої понад 40 будинків згоріли, 10 тис. га лісових угідь знищено, а близько 2 тисяч місцевих жителів евакуйовані.
Жінка арештована. Їй призначена застава 150 тисяч доларів.
A California "shaman" charged with starting a wildfire that is threatening thousands of homes claimed it started by accident — while she was boiling bear urine to drink, according to local reports.— OfficerSharon (@officersharon) September 27, 2021
Alexandra Souverneva, 30,
Fawn Fire, https://t.co/AJtAUeqr52
Олександра Сувернева вчиться в аспірантурі Коледжу екологічних наук та лісового господарства Державного університету Нью-Йорка. У соцмережах вона називає себе "шаманкою". Адвокат затриманої натякнув, що у жінки, можливо, є "розлад психіки" або "проблеми з наркотиками".
Нагадаємо, що США продовжують атакувати лісові пожежі: вони загрожують унікальним деревам.