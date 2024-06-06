"Варити жабу, підвищуючи градус": експерт про заборону Байдена бити зброєю США по Москві

На думку військового експерта, заяви Байдена можна розглядати як "ритуальні танці" з боку США.

Заява президента США Джо Байдена, що Вашингтон не дозволяє України проводити удари американською зброєю на 200 миль углиб Росії, є намаганням заспокоїти агресора.

Таку думку висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих, передає "Еспресо".

"200 миль, які пролунали від президента США Байдена, пов'язані з передачею Україні ракет ATACMS. Це означає, що ці ракети в нас є", – каже експерт.

За його словами, ці ракети застосовуються, і до цього часу застосовувалися по окупованій території. В першу чергу йдеться про Крим, де знищувалися об'єкти ППО, які мали захищати важливі об'єкти окупантів.

На думку військового експерта, заяви Байдена можна розглядати як "ритуальні танці" з боку США.

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"І схожі на те, як можна варити цю жабу, поступово підвищуючи температуру, і дивлячись, щоб вона не вистрибнула з цієї каструлі, яка може закипіти. Тим більше, що заява Байдена пролунала на тлі чергових випробувань Повітряними силами США міжконтинентальної балістичної ракети та перевірки готовності французької ядерної складової. Це знакові заяви, які можна розглядати, з одного боку, як намагання США заспокоїти агресора. А з іншого боку, попередити, що якщо будуть загрози для України, то не виключається, що ракети можуть долетіти й на відстань до 200 миль. Звісно, що не по Москві, бо до Москви трохи більше", – підсумував Валерій Рябих.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не давав Україні дозволу використовувати американську зброю для ударів на 200 миль вглиб РФ, зокрема для ударів по Москві і Кремлю.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Байдена таємно дозволила Україні бити по території Росії зброєю, яку надали США, проте є обмеження. ЗСУ можуть завдавати ударів виключно по районах, що межують з Харківською областю.

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