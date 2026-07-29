Варшава чекає конкретики: що гальмує обмін польських МіГ-29 на українські безпілотники

Польща отримала офіційний лист від України щодо обміну МіГ-29 на дрони / © Getty Images

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Попри нещодавні різкі заяви з боку польського керівництва, переговори між Україною та Польщею щодо можливого обміну радянських винищувачів МіГ-29 на безпілотні апарати не припинилися і навіть мають певний прогрес. Хоча остаточна угода ще не укладена, нинішня ситуація виглядає значно краще, ніж була місяць тому.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Конкретика від української сторони

Після того, як Варшава публічно висловила свої сумніви щодо доцільності передачі літаків, Київ вирішив діяти більш офіційно. Польське оборонне відомство отримало документальне підтвердження того, що потреба в радянських винищувачах для захисту українського неба залишається надзвичайно гострою.

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«Після цих жорстких заяв із нашого боку надійшов лист від української сторони, в якому йшлося про те, що вони, як і раніше, зацікавлені в літаках», — розповів польський міністр.

Отримавши цей лист, представники польського уряду звернулися до своїх українських колег із зустрічною пропозицією надати чіткі гарантії та деталі можливого обміну. За словами Косіняка-Камиша, наразі Київ почав надавати необхідну конкретику, що дає надію на успішне завершення цих тривалих переговорів.

Болгарія також хоче польські літаки

Окрім України, несподівану зацікавленість у придбанні польських винищувачів МіГ-29 виявила Болгарія. Міністр оборони Польщі зазначив, що така конкуренція є позитивним сигналом, адже вона доводить реальну цінність цих бойових машин на міжнародному ринку озброєнь.

«Це зовсім не таке безнадійне обладнання, якщо Болгарія хоче купити його для захисту свого повітряного простору», — наголосив політик.

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Косіняк-Камиш також підкреслив, що пропозиція від Софії стала для польської сторони потужним аргументом у дискусіях з українськими партнерами. Раніше дехто в Києві скептично висловлювався про стан цих літаків, але тепер стало зрозуміло, що за них готові боротися й інші європейські держави, тому Україна має бути більш зацікавленою в успіху угоди.

Нагадаємо, Україна може відмовитися від польських МіГ-29. Попри заяви Варшави про якість винищувачів, літаки потребують тривалого та дорогого ремонту, тому переговори застрягли.

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