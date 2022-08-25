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Варшава шокована: Білорусь знищила найбільше польське військове кладовище (фото)

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Варшава шокована: Білорусь знищила найбільше польське військове кладовище (фото)

Фото: Glosznadniemna.pl

В уряді Польщі заявили, що в Білорусі знесли могили польських солдатів Другої світової війни.

У Польщі звинувачують білоруську владу у знищенні меморіалу з могилами польських солдатів, які загинули під час Другої світової війни.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна у Twitter.

"Солдатський цвинтар Армії Крайової в Сурконтах знищується службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам’ять про героїв можна викорінити. Режим поплатиться за ці акти варварства", - написав Ясіна.

Польський дипломат також додав посилання на видання Znadniemna, в якому опубліковано світлини поховань.

Крім того, білоруський журналіст Тадеуш Гіцан уточнив, що знесення відбувається із застосуванням важкої техніки.

"Мешканці села Сурконти кажуть, що прибула поліція та важка техніка й почали зносити могили солдатів Армії Крайової. Якщо це підтвердиться, то це буде найбільше польське військове кладовище, зруйноване Білоруссю досі", – написав Гіцан у Twitter.

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Зауважимо, що інцидент стався на цвинтарі у Сурконтах, де поховано членів сил опору Польщі, які боролися з радянськими військами.  На військовому цвинтарі, зокрема, поховані 35 вояків Армії Крайової та їхній командир підполковник Мацей Каленкевич "Котвич". Саме він очолив підрозділ Армії Крайової, який 21 серпня 1944 року протистояв полку військ НКВС. 

Нагадаємо, польські журналісти закликають судити російських пропагандистів як воєнних злочинців.

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Дата публікації
Перегляди
7179
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