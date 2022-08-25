Варшава шокована: Білорусь знищила найбільше польське військове кладовище (фото)

В уряді Польщі заявили, що в Білорусі знесли могили польських солдатів Другої світової війни.

У Польщі звинувачують білоруську владу у знищенні меморіалу з могилами польських солдатів, які загинули під час Другої світової війни.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна у Twitter.

"Солдатський цвинтар Армії Крайової в Сурконтах знищується службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам’ять про героїв можна викорінити. Режим поплатиться за ці акти варварства", - написав Ясіна.

Польський дипломат також додав посилання на видання Znadniemna, в якому опубліковано світлини поховань.

Крім того, б ілоруський журналіст Тадеуш Гіцан уточнив, що знесення відбувається із застосуванням важкої техніки.

"Мешканці села Сурконти кажуть, що прибула поліція та важка техніка й почали зносити могили солдатів Армії Крайової. Якщо це підтвердиться, то це буде найбільше польське військове кладовище, зруйноване Білоруссю досі", – написав Гіцан у Twitter.

Cmentarz żołnierzy AK w Surkontach jest dewastowany przez służby mińskiego reżimu. Mylą się bardzo ci co myślą, że uda się wykorzenić ludzką pamięć o bohaterach. Reżim zapłaci za te akty barbarzyństwa. https://t.co/1y4g5ydGlt — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) August 25, 2022

31 год таму была прынята дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Калі б беларускі народ і надалей сам вырашаў лёс сваёй дзяржавы, не было б варварскага знішчэння магіл, як сёння ў Сурконтах. Беларусы вернуць сабе краіну, а памяць аб мінулым не загіне. pic.twitter.com/inYAiAIkRK — Artur Michalski (@michalski_artur) August 25, 2022

Зауважимо, що інцидент стався на цвинтарі у Сурконтах, де поховано членів сил опору Польщі, які боролися з радянськими військами. На військовому цвинтарі, зокрема, поховані 35 вояків Армії Крайової та їхній командир підполковник Мацей Каленкевич "Котвич". Саме він очолив підрозділ Армії Крайової, який 21 серпня 1944 року протистояв полку військ НКВС.

Нагадаємо, польські журналісти закликають судити російських пропагандистів як воєнних злочинців.

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