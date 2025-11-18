Вартістю майже $200 млрд: знайдено гігантське родовище золота, яке змінить ринок

Золото / © Pixabay

Китай оголосив про відкриття одного з найбільших в історії країни родовищ золота вартістю близько 192 мільярдів доларів – саме стільки можуть коштувати запаси дорогоцінного металу за поточними цінами.

Про це повідомляють офіційні канали КНР, передає IFL Science.

Родовище Дадунгоу у провінції Ляонін містить 2,586 млн тонн золотоносної руди із середнім вмістом 0,56 г/т, що становить приблизно 1444 тонни золота.

Для освоєння копальні створено промисловий кластер за участю China National Gold Group, Liaoning Mineral Geology Group і муніципалітету Інко. На розвиток видобутку та переробки планується інвестувати понад 20 млрд юанів ($2,82 млрд) у 2024–2027 роках.

Це вже не перше велике відкриття золота в Китаї за останні роки. 2024 року влада повідомила про родовище вартістю $83 млрд у провінції Хунань.

Китай — один із найбільших виробників золота у світі, і нові родовища допоможуть країні зміцнити позиції на глобальному ринку дорогоцінних металів.

Ціни на золото в жовтні 2025 року сягнули історичного максимуму — понад $4000 за унцію. Попит зростає через економічну невизначеність і закупівлю золота центральними банками як "тихої гавані".

Професор Ван Янь (Школа партії КПК у Шеньяні) зазначив:

“Родовища такого масштабу суттєво зміцнять стратегічний запас Китаю та підвищать конкурентоспроможність його золотодобувної галузі”.

Аналітики прогнозують, що зростання цін на золото продовжиться у 2025 році на тлі глобальних фінансових ризиків. Нове відкриття лише посилює вплив Китаю на ринок дорогоцінних металів.

Раніше фінансовий експерт Олексій Козирєв розповів, чи варто українцям вкладати кошти у золото.