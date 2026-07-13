"Вас, покидьків, виростили за наші гроші": поляк напав на українських дівчат в автобусі

У Польщі чоловік накинувся на українських дівчат з лайкою

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У польському місті Бєльсько-Бяла стався інцидент — у громадському транспорті поляк почав залякувати українських дітей. У неділю, 12 липня, за попередніми даними, тверезий чоловік віком понад 40 років, який мав пристойний вигляд, облаяв та залякав трьох українських дівчат-підліток.

Відео оприлюднила користувачка Івона Вишгородська.

У Польщі чоловік залякував та кричав на українських дівчат-підлітків

Про випадок стало відомо з допису в соціальних мережах. Авторка описала ситуацію та звернула увагу на те, що українці стали боятися говорити рідною мовою у громадських місцях.

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За словами автора публікації, дівчинці, яка намагалася чинити опір нападнику, лише 12 років.

Чоловік прокричав дітям:

«Вас, покидьків, виростили за наші гроші. Забирайтеся звідси і повертайтеся в Україну».

Чоловік почав кричати дітям, аби вони поверталися в Україну. Коли інша дівчинка заступилася за подругу, поляк почав ображати і її. Діти говорили з поляком польською мовою.

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Поляк назвав 12-річних підлітків «українськими повіями», яких «виростили на гроші поляків». До слова, серед пасажирів за дітей ніхто не вступився. Люди мовчки спостерігали за тим, що відбувалося.

Інформації про реакцію польських правоохоронців немає.

«Ця зневага та відчуття безкарності виникли через російську пропаганду в соціальних мережах, яку уряд ігнорував, живилася історіями правих політиків, яким надали доступ до радіостанцій, та пронизувала мову правлячих лібералів, які намагаються наслідувати правих, тоді як їхні виборці аплодують ідеї будівництва Волинської стіни у Варшаві», — написала користувачка, яка оприлюднила відео.

Сибіга про зростання ненависті до українців у Польщі

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про суттєве зростання антиукраїнських настроїв та ксенофобії у Польщі. За його словами, у різних регіонах країни фіксується багато випадків нападів на українців, їхнього приниження та булінгу дітей у школах, що вже становить загрозу для їхнього життя.

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Міністр зазначив, що ці випадки вже проговорювалися польськими дипломатичними каналами, і закликав відкласти емоції вбік. Він наголосив, що Україна готова до чесного та рівноправного діалогу, а для подолання ненависті потрібна обопільна воля обох країн.

Попри складнощі, Сибіга підкреслив, що роль України через повномасштабну війну зростає, і вона більше не має нікому нічого доводити. Він висловив вдячність за надану Польщею допомогу та впевненість у тому, що сторонам вдасться знайти спільну мову.

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