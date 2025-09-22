"Вас попередили": Сікорський жорстко звернувся до Росії в ООН

Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся безпосередньо до російської влади на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, попередивши про наслідки нових інцидентів із порушенням повітряного простору країн НАТО.

Про це повідомляє Polsatnews.

“Якщо ще одна ракета або інший об’єкт увійде в наш простір, навмисно чи випадково, якщо він буде збитий, а його уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили”, — сказав Сікорський під час брифінгу.

Засідання Ради Безпеки скликали після того, як минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 перетнули повітряний простір Естонії без дозволу Таллінна. Своєю чергою, естонська сторона вимагала розгляду інциденту як “грубе порушення” міжнародного права; Кремль назвав звинувачення безпідставними.

Сікорський також нагадав про попередній інцидент — проліт російських безпілотників над територією Польщі — і закликав Москву відреагувати: “Якщо це були нещасні випадки, чому б не визнати їх і не вибачитися відразу?” — зауважив він.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск раніше заявив, що Варшава готова застосувати силу проти об’єктів, які “порушують її повітряний простір і становлять загрозу”, але підкреслив, що рішення про збиття прийматимуться лише після ретельної оцінки ризиків, щоб уникнути ескалації.

“Я хочу чітко заявити. Ми беззаперечно ухвалимо рішення збивати летючі об’єкти, коли вони порушуватимуть нашу територію та пролітатимуть над Польщею”, — сказав Туск.