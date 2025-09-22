ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
625
Час на прочитання
2 хв

"Вас попередили": Сікорський жорстко звернувся до Росії в ООН

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на засіданні Ради Безпеки ООН жорстко звернувся до Москви, попередивши: у разі нових порушень повітряного простору НАТО об’єкти будуть збивати, а скарги не прийматимуться.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Радослав Сікорський

Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся безпосередньо до російської влади на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, попередивши про наслідки нових інцидентів із порушенням повітряного простору країн НАТО.

Про це повідомляє Polsatnews.

“Якщо ще одна ракета або інший об’єкт увійде в наш простір, навмисно чи випадково, якщо він буде збитий, а його уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили”, — сказав Сікорський під час брифінгу.

Засідання Ради Безпеки скликали після того, як минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 перетнули повітряний простір Естонії без дозволу Таллінна. Своєю чергою, естонська сторона вимагала розгляду інциденту як “грубе порушення” міжнародного права; Кремль назвав звинувачення безпідставними.

Сікорський також нагадав про попередній інцидент — проліт російських безпілотників над територією Польщі — і закликав Москву відреагувати: “Якщо це були нещасні випадки, чому б не визнати їх і не вибачитися відразу?” — зауважив він.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск раніше заявив, що Варшава готова застосувати силу проти об’єктів, які “порушують її повітряний простір і становлять загрозу”, але підкреслив, що рішення про збиття прийматимуться лише після ретельної оцінки ризиків, щоб уникнути ескалації.

“Я хочу чітко заявити. Ми беззаперечно ухвалимо рішення збивати летючі об’єкти, коли вони порушуватимуть нашу територію та пролітатимуть над Польщею”, — сказав Туск.

Дата публікації
Кількість переглядів
625
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie