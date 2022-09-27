"Ваш син жахливо поводиться": на могилі батьків Путіна залишили послання

У Санкт-Петербурзі на могилі батьків Путіна залишили послання.

У ньому йдеться, що їхній син жахливо поводиться - б'ється із сусідами та погрожує підірвати школу.

Про це пише "Медуза".

Послання покійним батькам диктатора Путіна залишили на Сарафимівському кладовищі Санкт-Петербурга.

"Шановні батьки. Ваш син поводиться жахливо. Він прогулює уроки історії, б'ється із сусідами та погрожує підірвати школу. Зробіть щось із цим", - йдеться у посланні.

Наразі невідомо, хто залишив записку на могилі.

Нагадаємо, політолог пояснив, як мобілізація в РФ зіграла проти самого ж Путіна.

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