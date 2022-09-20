"Ваша безпека – наша безпека": Трасс анонсувала військову допомогу Україні, більшу за надану 2022 року

Прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс анонсувала, що 2023 року її держава досягне або перевищить обсяг військової допомоги, наданої Україні 2022 року.

Під час візиту до ООН цього тижня Трасс планує сказати лідерам, що треба покласти край економічному шантажу президента РФ Володимира Путіна, усунувши всю енергетичну залежність від Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

"Прем’єр-міністр використає свою промову на Генеральній Асамблеї ООН у четвер, щоб підкреслити довгострокову прихильність Великої Британії Україні, не припиняючи військової, гуманітарної та політичної підтримки країни", – йдеться в заяві.

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Конкретний характер військової підтримки України з боку Британії 2023 року буде визначено, виходячи з потреб ЗСУ. Проте очікується, що вона включатиме таке обладнання, як ракетні системи залпового вогню.

"Перемоги України за останні тижні були надихальними. Знову і знову ці сміливі люди кидали виклик тим, хто сумнівався, і показували, на що вони здатні, коли їм потрібна військова, економічна та політична підтримка. Моє послання народу України таке: Велика Британія й надалі буде з вами на кожному кроці. Ваша безпека – наша безпека", – заявила Трасс.

Вона також використає свої зустрічі з колегами-лідерами та генеральними директорами в Нью-Йорку, щоб активізувати глобальні зусилля для перешкоджання Росії отримувати прибуток від її експорту енергоресурсів і одночасно покласти край енергетичній залежності від авторитарних режимів.

"Перекривши крани газопроводу "Північний потік", Путін прирік мільйони людей у ​​Європі на більш холодну та важку зиму. Надто багато життів – в Україні, Європі та в усьому світі – піддаються маніпулюванню залежністю від російської енергії. Ми повинні працювати разом, щоб покінчити з цим раз і назавжди", – сказала британська прем’єрка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав країни, від яких Україна хотіла би більше допомоги.