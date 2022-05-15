“Ваша пісня перемогла наші серця!” - очільники Євросоюзу привітали Україну з перемогою на “Євробаченні”

“Ваша пісня перемогла наші серця!” - очільники Євросоюзу привітали Україну з перемогою на “Євробаченні”

Найвищі посадовці ЄС долучилися до привітань із успіхом на міжнародному пісенному конкурсі учасника від України.

З перемогою на "Євробаченні-2022" український гурт Kalush Orchestra привітали президент Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Європарламенту Роберта Мецола.

У своїх мікроблогах у Twitter урядовці ЄС побажали, щоб наступний фінал Євробачення-2023 відбувся у вільній та соборній Україні, а дехто навіть пообіцяв приїхати на конкурс до Києва.

“Щирі вітання", - українською мовою розпочав свій допис голова Євроради. Він також процитував рядок із пісні, яку виконували переможці: “Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе”. Цей текст тепер асоціюється із повернення теперішніх втікачів від війни, які попри руйнування все одно тягнуться до себе додому.

Щирі вітання #KalushOrchestra on winning the #esc2022 Congratulations!



Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе



Wishing that next year’s #Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine. pic.twitter.com/HHJEk3kxlM — Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2022

“Бажаю, щоб Євробачення наступного року відбулось у Києві у вільній та соборній Україні" — написав Шарль Мішель.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала про розчулення, яке викликала пісня у виконанні Kalush Orchestra.

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision



Tonight your song won our heart.



We are celebrating your victory all over the world.



The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2022

“Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наші серця. Ми святкуємо вашу перемогу в усьому світі. ЄС з вами”, - пообіцяла очільниця Єврокомісії.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола пообіцяла приїхати до України на наступний конкурс.

"Наступного року в Києві - у вільній Україні. Я буду там", - запевнила вона.

До привітань європейських урядовців приєднався міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який розпочав свій пост словами Slava Ukraini і також привітав український гурт.

"Доброї ночі! Молодці! Усі наші думки з вами", - написав він.

Slava Ukraini Good night. Well done. All our thoughts are with you! — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) May 14, 2022

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Борис Джонсон відзначив, що голосування на пісенному конкурсі було демонстрацією підтримки України в боротьбі за свободу.

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