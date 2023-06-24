"Ваші нещасні ІПСО – це гів*о": українські прикордонники записали звернення до білорусів – відео

Українські прикордонники звернулися до жителів Білорусі, записавши білоруською заклик скинути диктаторське ярмо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, не йти на поступки Росії і виступити проти війни в Україні.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело у прикордонному підрозділі.

У зверненні білорусам також нагадали, що і з їхньої території Росія напала на Україну та продовжує обстріли міст та сіл.

"Ні шановні, ні товариші, ваші нещасні ІПСО – це гів*о. Ваші спроба переконати, що ви добрі і мирні сусіди – ще більше гів*о, коли ти будуєш своє майбутнє на крові і погрозах. У нас немає бажання вам щось доводити. Йдіть за російським кораблем, сподіваємося, вам знайомий цей напрямок. Українці – нація, яка на відміну від вас, обороняє свою ідентичність. Ми боремося за свою свободу і ідентичність, які ви допомагаєте Росії нищити. Білорусь підтримує країну-терористку і надає свою територію російським військам. Зрозумівши неминучість покарання – ви виправдовуєтесь, але ненадовго. Махаєте міфічними картами і говорите, звідки нібито готувався напад на Білорусь", - йдеться у повідомленні до білорусів.

Нагадаємо, білоруські прикордонники запустили чергову інформаційно-психологічну операцію про "горілку перемоги" та цинічно запропонували "переходити до них". Представники режиму Лукашенка висловилися про війну Росії проти України, натякаючи на втрати ЗСУ.

Читайте також: