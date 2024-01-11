Вашингтон може змінити перебіг “вічної війни” Путіна — полковник розвідки США у відставці

Полковник військової розвідки США у відставці Джонатан Світ вважає, що Вашингтон повинен змінити свою стратегію надання військової допомоги Україні, дозволивши Києву контролювати свій повітряний простір і вести боротьбу з військами Путіна у Криму.

Про це він написав в авторській колонці у виданні The Hill.

Перетворення війни, яку веде РФ в Україні, на “окопну війну” з великою лінією фронту полковник розвідки у відставці назвав "значною мірою заслугою Вашингтона", оскільки головним фактором стала неспроможність надавати Україні усю необхідну фінансову та військову підтримку.

Він вважає, що захищати Україну скільки завгодно – це "рецепт вічної війни" і рецепт для того, щоб Путін продовжував атакувати мирних жителів.

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"Вашингтон має змінити курс... Адміністрація Байдена повинна дозволити Києву повернути контроль над своїм повітряним простором. Не лише повітряний простір над найбільшими населеними пунктами України, а й над лінією фронту на Донбасі та на півдні в Херсонській та Запорізькій областях. Українцям потрібні системи озброєнь, щоб атакувати пускові майданчики росіян, їхні екіпажі та сховища ракет/дронів", - пише Світ.

Поки цього не станеться, за словами ексрозвідника, українське сухопутне командування буде змушене розосереджувати війська та матеріальні засоби, ускладнюючи їх просування на фронті.

"Поки Україна не зможе розмістити ракетні батареї "Patriot" та інші зенітно-ракетні системи США і НАТО впритул до лінії фронту, здатність Києва розпочинати контрнаступ залишатиметься серйозно обмеженою... Байден і Конгрес повинні покласти край вбивчому божевіллю Путіна, повністю дозволивши Києву контролювати свій повітряний простір і вести боротьбу з Путіним у Криму", - резюмував експерт.

Нагадаємо, український журналіст Віталій Портников вважає, що російське політичне керівництво не буде обговорювати можливість закінчення війни і будуватиме політичні плани, виходячи з результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.

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