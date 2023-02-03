Вашингтон заперечує, що США пропонували Росії п'яту частину України в обмін на мир

У Білому домі заперечують інформацію швейцарських ЗМІ про те, що нібито Вашингтон і ЦРУ пропонували Україні відмовитися від частини територій в обмін на мир з агресоркою Росією.

Про це пише видання The Newsweek з посиланням на прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому Шона Девітта.

За його словами, твердження щодо здавання територій, опубліковане виданням Neue Zürcher Zeitung, є "неточним". Крім того, Девітт також спростував інформацію видання про те, що голова ЦРУ Бернс таємно їздив до Москви у січні з мирною пропозицію від імені Білого дому. Повідомлення швейцарської газети спікер назвав "абсолютно неправдивим".

Слід зауважити, що днями швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung повідомила про те, що у середині січня 2023-го президент Сполучених Штатів Джо Байден доручив директору ЦРУ Вільяму Бернсу перевірити готовність України й Росії до переговорів. Нібито голова американського розвідувального управління запропонував закінчити війну в обмін на близько 20% української території, що приблизно збігається з Донецькою й Луганською областями. Обидві країни відмовилися, писало ЗМІ.

Нагадаємо, американське видання The Washington Post писало, що у середині січня цього року Вільям Бернс таємно навідався до України. Директр ЦРУ зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зазначається, що він прибув, аби поділитись з українським керівництвом очікуваннями щодо подальших дій Кремля.

Слід зауважити, що Бернс наголошує: Кремль наразі не зацікавлений у мирних переговорах - хоч і заявляє про протилежне. За його словами, наступні пів року війни будуть "критичними", бо у Москві роблять ставку на те, що "політична втома" охопить Захід.

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