Вашингтон змінив тон щодо Києва і кличе Європу: що насправді сталось на переговорах в Абу-Дабі

Джаред Кушнер і Стів Віткофф / © Getty Images

Реклама

Дводенні мирні переговори між делегаціями України та Росії в Абу-Дабі, попри стриману офіційну риторику та відсутність миттєвого прориву, принесли кілька критично важливих змін у переговорній динаміці.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання POLITICO.

Реклама

Головний підсумок зустрічі полягає в тому, що Вашингтон нарешті усвідомив: війна Путіна ніколи не стосувалася лише України, а питання європейської безпеки неможливо вирішити без самої Європи.

Реклама

Кардинальна зміна ставлення США до України

Ще кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп різко критикував Володимира Зеленського і навіть вимагав його заміни через суперечки навколо дизельної угоди з РФ. Проте в Абу-Дабі риторика команди Трампа змінилася. Спецпосланець і зять президента США Джаред Кушнер публічно похвалив українську переговорну групу за конструктивність і «величезні зусилля», а українська сторона, своєю чергою, висловила вдячність американцям.

Вашингтон прийняв українську оцінку ситуації на фронті

За словами президента Володимира Зеленського, українські перемовники здобули важливу перемогу вже в перший день зустрічі: їм вдалося переконати американців прийняти український аналіз реальної лінії фронту. У США погодилися, що Росія захопила значно менше територій, ніж стверджує пропаганда Москви.

Крім того, американські посередники, схоже, погодилися з позицією Києва, що долю українських територій можна вирішувати виключно на рівні лідерів держав — хоча до такої зустрічі ще дуже далеко через повну відсутність довіри.

США хочуть посадити за стіл переговорів Європу

Найбільшим стратегічним зсувом стало рішення команди Трампа (Кушнера та спецпосланця Стіва Віткоффа) залучити європейських представників до наступного раунду переговорів. У Вашингтоні зрозуміли, що без Європи неможливо обговорити головну нав’язливу ідею Путіна — відносини з НАТО та майбутню архітектуру європейської безпеки.

Реклама

У четвер Кушнер та Віткофф вирушають до Москви, щоб переконати Путіна погодитися на участь європейців. Після цього американці планують полетіти до Дубліна на особисту зустріч із Володимиром Зеленським. Водночас і США, і Україна закликають Європу визначити одного єдиного перемовника замість десятків представників різних інституцій та країн.

Росія почала пом’якшувати позицію лише після розмов про повоєнний устрій

За спостереженнями української делегації, перший день переговорів (4,5 години) був «конструктивним», а другий (2 години) — вже «нейтральним», оскільки російські представники були скуті «жорсткими директивами» з Кремля. Однак росіяни почали демонструвати певну відкритість до діалогу лише тоді, коли США перевели розмову на тему повоєнного врегулювання для обох сторін.

Домовленість про найбільший обмін полоненими

Єдиним конкретним практичним результатом зустрічі стала попередня згода на проведення найбільшого обміну військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Проте остаточні цифри ще має затвердити Путін під час візиту американських посланців до Москви.

Чому Європа боїться «російської пастки»

Попри те, що Європа роками домагалася місця за столом переговорів, нова реальність несе для неї серйозні ризики. США розглядають ідею надання Україні колективних гарантій безпеки на кшталт НАТО (можливо, навіть за участі самого Альянсу), але водночас готові обговорювати вимоги Кремля щодо зміни системи безпеки на всьому континенті.

Реклама

Європейські столиці наполягають: жодних реформ безпеки в Європі не підписуватимуть доти, доки не буде досягнуто миру в Україні та домовленостей щодо територій (Кушнер публічно підтримав цю послідовність). Проте в кулуарах панує тривога. Зокрема, німецькі посадовці, знайомі з перебігом переговорів в Абу-Дабі, вважають цей процес «російською пасткою», мета якої — створити ілюзію готовності Москви до миру. «Європейці зараз просто намагаються це пережити», — резюмував один із німецьких дипломатів.

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні консультації між представниками України, США та РФ. Ключовими темами переговорів є припинення вогню, надання безпекових гарантій і закінчення війни.

Раніше ми писали про те, що Росія намагається поширювати серед міжнародних партнерів неправдиву інформацію про ситуацію на фронті та перебільшує масштаби окупації українських територій на Донбасі.

Новини партнерів

Новини партнерів