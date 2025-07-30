Вашингтон зробив заяву щодо зменшування військ в Європі

Що стало відомо про присутність США на східному фланзі НАТО / © Associated Press

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Естонія, Латвія і Литва закликали США не послаблювати присутність у Східній Європі. І хоча Вашингтон в особі міністра оборони Піта Хегсета не надав гарантій збереження поточного рівня американського контингенту на східному фланзі Альянсу, проте зазначив, що будь-які зміни у розподілі сил та їхній присутності обговорюватимуться колективно за участю НАТО, з огляду на стратегічні інтереси США.

Про це заявив голова оборони Естонії Естонії Ханно Певкур, передає bloomberg.

Очільник Міноборони сказав, що рішення про можливе виведення американських військ з Європи прийматиметься не в односторонньому порядку, а обговорюватиметься в межах НАТО.

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Ця заява прозвучала на тлі візиту Певкура та його колег із Латвії та Литви до Вашингтона.

За словами Певкура, міністр оборони США Піт Хегсет не надав гарантій збереження поточного рівня контингенту США на східному фланзі Альянсу, проте зазначив, що будь-які зміни в force posture (розподіл сил і присутності) обговорюються колективно за участю НАТО і виходячи зі стратегічних інтересів США.

«Було обіцяно, що жодного рішення не буде ухвалено раптово і без попередження Європи… Це буде обговорюватися», — наголосив Певкур під час інтерв’ю в Таллінні.

Європейські лідери висловлюють стурбованість можливим скороченням американських військ за нової адміністрації Дональда Трампа. В даний час в Європі розміщено близько 80000 американських військовослужбовців, і багато хто чекає скасування додаткового контингенту в розмірі 20000 осіб, введеного при адміністрації Джо Байдена.

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Певкур наголосив, що Естонія, Латвія та Литва чітко донесли позицію до американської сторони: «США мають бути там, де виникає загроза… і союзникам важливо триматися разом, закриваючи східні двері НАТО».

Аналогічної думки дотримується міністр оборони Литви Довіле Сакалене: міністр заявив, що делегація отримала запевнення — не буде різких рішень, повідомляє прес-служба міністерства з Вільнюса.

Балтійські держави, що межують із Росією, Калінінградською областю та Білорусією, розглядають США як ключового гаранта своєї безпеки. У відповідь на візит Певкура Хегсет відзначив досягнення балтійських країн у галузі модернізації оборони та високих військових витрат — вони перевищили новий орієнтир НАТО на 5% ВВП.

Зазначимо, що США мають понад 2000 військовослужбовців у країнах Балтії — контингент було посилено після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

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За словами Певкура, у Таллінні очікують на результати осіннього огляду оборонної політики США, що охоплює також зміни загроз в Азії та на Близькому Сході. І хоча конкретних зобов’язань Хегсет поки не озвучив, Певкур зазначив, що «прогнозувати складно — це розумно, адже перегляд posture намічено цієї осені».

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