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Ватажок ПВК "Вагнера" обурився на YouTube за "русофобський контент" і закликав заблокувати його у РФ

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Ватажок ПВК "Вагнера" обурився на YouTube за "русофобський контент" і закликав заблокувати його у РФ

Фото: Associated Press

Євген Пригожин вже звернувся до генпрокурора Ігоря Краснова.

Російський бізнесмен та голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче заблокувати YouTube в Росії.

Про це повідомила пресслужба холдінгу "Конкорд", який належить Пригожину, розмістивши заяву у соцмережі РФ.

З відповідним закликом Пригожин звернувся до генпрокурора Ігоря Краснова, повідомляє пресслужба.

Євген Пригожин стверджує, що з початком війни Росії проти Україні, яку у країні-агресорці називають "спеціальною операцією", у мережі розгорнулася "повномасштабна інформаційна війна", в якій активно використовуються дезінформація і негативні установки, "впроваджувані за допомогою YouTube".

Пригожин обурений, що на YouTube нібито "поширюються фейки, публікується русофобський контент, заклики до повалення влади в Російській Федерації і деструктивні матеріали". Замінити YouTube він пропонує VK, Rutube, "Однокласники", "Дзен".

Додамо, що Пригожин також почав будувати паралельну до Міноборони військову структуру. Аналітики вважають, що вона може стати великою загрозою для правління диктатора.

Нагадаємо, у РФ ПВК "Вагнера" масово набирає на війну ВІЛ інфікованих в’язнів із російських тюрем, також повідомляють про заражених гепатитом для подальшого їхнього залучення на будівництві оборонної лінії на окупованих територіях Донбасу.

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Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
160
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