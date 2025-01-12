Ватикан дозволив геям ставати священниками, але є обмеження: подробиці

Папа Франциск дозволив гомосексуальним особам стати священниками, однак підкреслив, що шлюб може бути тільки між чоловіком і жінкою.

У Ватикані тепер прийматимуть відкритих геїв до священства, при цьому їм забороняється займатися сексом, оскільки вважається, що гомосексуальна активність "порочна за своєю суттю".

Про це пише Еuronews.

Стало відомо, що геям офіційно дозволили ставати священниками. Це випливає з нових рекомендацій, опублікованих Конференцією італійських єпископів.

У новому керівництві конференції щодо підготовки священників не рекомендується забороняти відкритим геям приймати сан.

"Говорячи про гомосексуальні схильності, не слід зводити розгляд лише до цього аспекту, а, як і в разі кожного кандидата, слід розглядати їх значення в загальній структурі особистості молодої людини", — йдеться в доповіді під назвою "Керівні принципи та норми для семінарій".

Однак у ньому також зазначено, що священники-геї ніколи не повинні займатися сексом — як це завжди вимагалося від гетеросексуальних священників.

Офіційно Католицька церква вчить, що до гомосексуальних людей потрібно ставитися з гідністю та повагою, але вважає, що гомосексуальна активність "за своєю суттю є порочною". Також заборонено рукопокладати чоловіків, які "практикують гомосексуальність, виявляють глибоко вкорінені гомосексуальні схильності або підтримують так звану гей-культуру".

При цьому всім жінкам, незалежно від їхньої орієнтації, доступ до католицького священства все ще закритий.

У січні 2023 року Папа Франциск в інтерв'ю Associated Press заявив, що "гомосексуальність не є злочином".

Також Франциск схвалив "благословення" для одностатевих пар, але наполягав на тому, що шлюб може бути тільки між чоловіком і жінкою.

Попри те, що нинішній Папа Римський підтримує права ЛГБТК більше, ніж будь-який інший понтифік, він також дозволяв собі зневажливі висловлювання щодо геїв.

Нагадаємо, католицька церква виступає проти будь-яких змін або маніпуляцій з людським тілом, вважаючи їх порушенням людської гідності.

Читайте також: