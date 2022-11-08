Ватикан готовий надати територію для переговорів України та Росії – ЗМІ

Перемовини пропонують провести у Ватикані, а залучити до них також можуть США та ЄС.

Ватикан запропонував свою територію як нейтральне місце для проведення переговорів між Україною та Росією, а також стати посередником діалогу.

Про це пише La Stampa.

Відомо, що у Ватикані вважають доцільним залучити до переговорів та інші сторони, в тому числі США і Європейський союз.

У виданні зазначають, що про такі пропозиції стало відомо після зустрічі папи Римського Франциска та президента Франції Еммануеля Макрона, яка відбулася 24 жовтня.

Переговори з РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна ніколи не відмовлялась від переговорів з Росією. Проте для цього потрібно вивести окупаційну армію з території України.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що президент Росії Володимир Путін змінив свою позицію і відчайдушно хоче переговорів з Україною. Адже він усвідомлює, що російська армія зазнає поразки на полі бою, а військова міць – нерівносильна.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення на Кліматичному саміті в Єгипті закликав світ примусити Росію до справжніх переговорів з Україною.