Ватикан може стати посередником для переговорів між Україною та Росією

Ватикан може стати посередником для переговорів між Україною та Росією

Ватиканський дипломат у Києві назвав умову, за якої Святий престол зможе посприяти примиренню України та Росії.

Секретар із міждержавних відносин Ватикану, архієпископ Пол Річард Галлагер, перебуваючи в Києві, запевнив у готовності Святого престолу посприяти проведенню мирних переговорів між Україною та Росією, якщо на це погодяться обидві сторони.

Про це він заявив у п’ятницю, 20 травня, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

“Будь-яка посередницька діяльність вимагає запрошення обох сторін. Якщо Святий Престол отримає запрошення від України та від Росії, щоб допомогти у будь-який можливий спосіб переговорному процесу, ми б це вітали і намагалися б усіляко цьому допомогти”, — сказав Галлагер.

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Архієпископ також зазначив, що попередні спроби домогтися вирішення конфлікту між Україною та Росією зазнали невдачі. Однак, при цьому він наголосив, що “віра в Бога і людство” продовжують спонукати до пошуків миру “через молитву, слова та справи” і не здаватися легко перед викликами.

Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 15 квітня, у Римі відбувся традиційний хресний хід. Хрест символічно несли в руках українка та росіянка, які переїхали до Італії два десятиліття тому.

Ватикан не відмовився від первинної ідеї хресного ходу за участю українки та росіянки

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