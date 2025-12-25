Ватикан готує візит Папи Лева XIV до України за певних умов - ЗМІ

Папа Римський / © Associated Press

Святий Престол продовжує опрацьовувати можливість візиту Папи Римського до України. Апостольський нунцій Вісвальдас Кульбокас заявив, що не виключає приїзду Лева XIV.

Про це пише Rzeczpospolita.

За словами нунція, головна мета Ватикану — зробити так, щоб цей візит не став суто протокольним заходом. Понтифік прагне, щоб його присутність мала реальний вплив на ситуацію.

«Суть у тому, щоб Папа зрозумів, що його візит буде важливим не лише символічно, але й духовно — для України та всього світу. Ми повинні працювати над досягненням цієї мети. Якщо такої поїздки ще не було, значить, робота ведеться», — наголосив Вісвальдас Кульбокас.

За інформацією ЗМІ, ключовою перепоною залишається питання безпеки.

Однак Ватикан стверджує, що вже розробив організаційний план, який включає деталі можливого перебування понтифіка на українській землі.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV заявив про «великий сум» через відмову Росії погодитися на різдвяне перемир’я у війні проти України. Понтифік закликав сторони бодай на Різдво припинити бойові дії та висловив надію, що світ отримає хоча б 24 години миру.