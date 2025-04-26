Ватикан порушив протокол на похороні Папи заради Зеленського: подробиці

Численні світові лідери та королівські особи зібралися на похороні Папи Римського / © Associated Press

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Ватикан порушив протокол, щоб надати президенту України місце разом із Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зеленського зустріли оплесками, коли він зі своєю дружиною займав своє місце на площі Святого Петра після короткої зустрічі з Дональдом Трампом.

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Як повідомляє видання, ймовірно Ватикан ужив спеціальних заходів для того, щоб Зеленському надати чільне місце в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів сиділи відповідно до назви їхньої країни та незалежно від того, чи є вони главами держави чи урядів.

Відповідно до негласних правил, світових лідерів розміщували в алфавітному порядку за назвами країн французькою мовою — традиційною мовою дипломатії, якою складалися протокольні документи.

Згідно із цими вимогами, президент України міг би розраховувати на те, що його місце буде в третьому ряду або навіть далі. Натомість його розмістили у першому ряду — за одинадцять місць від Дональда Трампа, який сидів праворуч.

У Ватикані не заперечують, що правила протоколу були порушені.

Між Зеленським і Трампом сиділи, президенти Індії, Угорщини, Габону, а також Еммануель Макрон із дружиною Бріджит та Александр Стубб, президент Фінляндії.

Французькою мовою назва Сполучених Штатів починається на літеру «Е»— États-Unis.

Праворуч від Трампа та його дружини Меланії сиділи Алар Каріс, президент Естонії, та король Іспанії Феліпе (французькою — Espagne, ред).

Праворуч від Зеленського був Майкл Д. Хіггінс, президент Ірландії, що свідчить про порушення протокольних правил, аби забезпечити українському лідеру привілейоване місце.

В інших місцях правил суворо дотримувалися: Хав’єр Мілей, президент Аргентини, сидів поруч зі швейцарським гвардійцем у крайньому правому кутку першого ряду.

Принц Уельський, який представляв короля, сидів у третьому ряду, поруч з Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, який йде у відставку і є главою уряду, а не главою держави.

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, та його дружина також були присутні, як і Джо Байден, колишній президент США, який сидів у п’ятому ряду.

Серджо Маттарелла, президент Італії, був у першому ряду, тоді як Джорджія Мелоні, прем’єр-міністерка країни, сиділа далі позаду — відповідно до протоколу, що розрізняє глав держав і глав урядів, таких як президенти та королівська сім’я.

Нагадаємо, перед похороном Папи Римського, Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом. Під час 15-хвилинної зустрічі, лідери двох країн обговорили низку питань.

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