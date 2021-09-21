“Важко дивитися на брехню Росії”: мати дитини, загиблої в рейсі МН17 над Донбасом, вимагає покарання за злочин

“Важко дивитися на брехню Росії”: мати дитини, загиблої в рейсі МН17 над Донбасом, вимагає покарання за злочин

У справі про збитий ракетою російського “Бука” пасажирський літак заслухали ще 11 родичів загиблих.

У вівторок, 21 вересня, в Нідерландах відбулося чергове слухання у справі збитого над Донбасом у 2014 році пасажирського “Боїнга” рейсу МН17.

Як повідомляє Укрінформ, на засіданні за допомогою відеозв'язку і особисто в залі судового комплексу виступили 11 родичів загиблих.

Мати малолітньої Елін Маріек Франкс, яка летіла тим рейсом, показала фото з похорону доньки і продемонструвала деякі її речі, які повернули після трагедії. Серед них — обгорілі клаптики рушника з її іменем, який вона купила перед польотом.

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“Я говорю сьогодні як мати, яка втратила дочку. Це назавжди змінило моє життя. Те, що пасажирський літак був збитий ракетою “Бук” – злочин, за який винні мають бути покарані. Моя дочка ніколи не буде нареченою, мамою… Ті хто збив літак позбавили її цього”, - говорила вона на суді.

Жінка також висловила здивування поведінкою представників Росії, які намагаються відвести від себе звинувачення у трагедії.

“Я сподіваюся, що винні проситимуть вибачення, що Росія визнає свою провину. Особливо важко дивитися, як Росія займається дезінформацією і накладає брехню на брехню”, - докоряла мати загиблої дитини.

Нагадаємо, винесення вироку у справі про катастрофу MH17 на Донбасі відбудеться до кінця 2022 року. Уже названо орієнтовні дати.

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