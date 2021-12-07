Важливо не перегорнути підручник з історії: Шольц стурбований переміщенням військ РФ біля кордону

Ситуацію він вважає неприйнятною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 8 грудня повинен скласти присягу, занепокоєний переміщенням військ РФ на українському кордоні.

Про це він сказав після підписання коаліційної угоди, пише Spiegel Online.

За його словами, безпека та співпраця на теренах Європи передбачає принципи, які узгодили в межах політики розрядки ще у 60-70-х роках минулого століття. Ситуацією на кордоні з Україною стурбовані як в Німечинні, так в Європі та США, наголосив Шольц.

"Це включає недоторканність кордонів. Дуже-дуже важливо, щоб ніхто не перегортав підручники історії, аби мати можливість перекроїти кордони. Тому має бути дуже, дуже зрозуміло, ситуація стане неприйнятною, якщо там виникне загроза для України", - сказав Шольц.

Майбутній канцлер Німеччини зауважив, що таку спільну позицію щодо дій РФ висловить американський президент Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним. Зустріч у відеоформаті відбудеться 7 грудня о 17:00 за київським часом.

Як повідомлялося, соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори до Бундестагу - 25,7%. Для коаліції треба отримати 368 мандатів. Крісло канцлера посяде соціал-демократ Олаф Шольц. Наприкінці листопада три політичні партії, що пройшли до Бундестагу, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів.

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