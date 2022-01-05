"Важливо, щоби ніхто не втручався ззовні": в Росії кажуть, що Казахстан поки не просив допомоги у врегулюванні заворушень

"Важливо, щоби ніхто не втручався ззовні": в Росії кажуть, що Казахстан поки не просив допомоги у врегулюванні заворушень

У російському МЗС підтримали президента і заявили, що уважно стежать за подіями у "братській сусідній країні".

У Росії кажуть, що Казахстан поки не звертався до Росії по допомогу у врегулюванні заворушень у низці великих міст країни. Кремль заявиляє, що проти втручання будь-кого ззовні.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав у коментарі РИА "Новости".

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"Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми... Важливо, щоби ніхто не втручався ззовні", — наголосив Пєсков.

Крім того, у російському МЗС підтримали президента і заявили, що уважно стежать за подіями у "братській сусідній країні".

"Виступаємо за мирне вирішення всіх проблем у рамках конституційно-правового поля та діалог, а не через вуличні заворушення та порушення законів. Саме на це спрямовані кроки президента Республіки Казахстан К.-Ж.К.Токаєва щодо стабілізації ситуації, оперативного вирішення існуючих проблем, у тому числі тих, що містяться в законних вимогах протестувальників", — йдеться у повідомленні від пресслужби.

Нагадаємо, в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

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