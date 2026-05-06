Важлива новина для українців у Польщі: хто і як може оформити трирічне проживання

Біженці.

Українські громадяни в Польщі, які мають статус PESEL UKR, від 4 травня зможуть подавати заяви на отримання трирічної посвідки на проживання — CUKR.

Про це повідомило Посольство України у Польщі.

«Стало можливим подання заяв на отримання посвідки на проживання з відміткою „Раніше користувався тимчасовим захистом“ (так звана посвідка на проживання CUKR)», — йдеться у заяві.

Як подати заяву:

створіть обліковий запис користувача в новій системі MOS (Модуль обслуговування справ) — якщо у вас був обліковий запис у попередній версії MOS, необхідно створити новий;

особисто увійдіть до системи MOS через портал login.gov.pl (після натискання «увійти» на сторінці MOS відбудеться перенаправлення) та заповніть електронну форму заяви для громадян України, які користуються тимчасовим захистом.

додайте необхідні документи: актуальну фотографію в цифровому форматі; підтвердження оплати (електронне підтвердження або скан):

підпишіть заяву в електронній формі — за допомогою довіреного профілю, кваліфікованого електронного підпису або особистого підпису.

Окрім того, потрібно провести дві окремі оплати на на різні рахунки.

100 злотих за виготовлення посвідки;

2340 злотих — адміністративний збір за надання дозволу на тимчасове проживання.

Зазначається, що після правильного підписання та подання заяви ви зможете зберегти її у форматах PDF та XML, а також отримаєте офіційне підтвердження подання (UPO).

«У разі прийняття позитивного рішення воєвода повідомить вас про можливість отримання посвідки», — додали у посольстві.

