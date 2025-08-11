Важливе нововведення для українців у Польщі: зміни торкнуться проживання в країні

Прапор Польщі

Українцям, які проживають у Польщі, стане простіше оформлювати документи на проживання. Ухвалений Радою міністрів проєкт змін до Закону про іноземців передбачає можливість подавати заяви на карти побиту повністю онлайн.

Про це повідомляє портал In Poland.

Зміни стосуються дозволів на тимчасове та постійне проживання в Польщі, а також дозволів на довгострокове проживання в ЄС. Такий крок покликаний не лише спростити процедуру, а й обмежити зловживання з боку недобросовісних посередників.

Для цього у Польщі запровадять електронну систему Moduł Obsługi Spraw – MOS II, яка:

скоротить терміни розгляду заяв,

зменшить ризики шахрайства,

покращить обмін інформацією між воєводськими управліннями та спецслужбами.

Особливо важливими ці зміни стануть для громадян України, які прибули після 24 лютого 2022 року та перебувають під тимчасовим захистом. Вони зможуть подавати онлайн-заяви на карти побиту строком до трьох років.

Також нагадаємо, що Польща вводить жорсткі обмеження на соціальну допомогу для українських біженців.