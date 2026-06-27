Важив 113 кг у сім років: батьки загодували рідного сина до смерті

Дитина / © pexels.com

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Подружній парі пред’явили звинувачення у вбивстві другого ступеня через смерть їхнього семирічного сина Каспера. Дитина, яка мала значні проблеми зі здоров’ям, на момент смерті досягла неймовірної для свого віку ваги — 113 кілограмівза зросту всього 137 сантиметрів.

Про це пише Daily Star.

Згідно із заявою прокуратури округу Дженесі, Демієн та Джессіка О’Браєн систематично завдавали тяжких фізичних ушкоджень своєму сину, який через надмірну вагу був фактично знерухомленим.

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Моторошний дзвінок на 911 та саморобне ліжко

Служби екстренної допомоги селища Флінт зафіксували тривожний виклик у листопаді 2025 року. Батько повідомив, що дитина в житловому будинку раптово перестала дихати. Хлопчика терміново госпіталізували до найближчої лікарні, проте медики виявилися безсилими — дитина трагічно померла.

Коли на місце події прибула поліція, правоохоронці застали шокувальну картину. Сім’я жила в умовах повної антисанітарії, а сам Каспер спав на саморобному ліжку, яке змушені були ділити одразу чотири члени родини.

«В домі були просто жахливі умови, дійсно складна ситуація, пов’язана з патологічним накопиченням речей та сміття», — заявив прокурор.

Судово-медична експертиза розкрила ще більш шокуючі деталі тривалого знущання з дитини. Як з’ясувалося, батьки абсолютно не дбали про збалансоване харчування сина, попри його очевидні проблеми з розвитком.

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Заступник судово-медичного експерта Джон А. Бечинскі у своєму офіційному висновку зазначив шокуючий факт щодо щоденного меню хлопчика.

«Повідомляється, що раціон покійного складався винятково з картопляних чипсів та картоплі фрі через нібито проблеми з текстурою їжі», — повідомив судово-медичний експерт.

Також слідство встановило, що хлопчик востаннє оглядався лікарем ще у лютому 2024 року. Тоді педіатр виписав направлення до дитячого ендокринолога через стрімке збільшення ваги. Проте батьки проігнорували рекомендації та жодного разу не привели сина на прийом. Варто зазначити, що батько мав стабільну роботу та повну медичну страховку, яка покривала лікування всієї родини.

Під час розслідування правоохоронці виявили, що Каспер був не єдиною жертвою домашнього насильства. Судовими документами підтверджено, що подружжю О’Браєн також пред’явлено звинувачення у жорстокому поводженні другого ступеня з іншою дитиною — їхньою п’ятирічною донькою.

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Наразі горе-батьки перебувають під вартою. Окрім численних випадків знущання з нащадків, їм інкримінують вбивство. Якщо провина американців буде повністю доведена в суді, то їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Великій Британії поліція розслідує справу про трирічного хлопчика, якого кинули до вольєра з крокодилами в зоопарку Johnsons of Old Hurst. Дитина зазнала тяжких травм і перебуває в лікарні у критичному, але стабільному стані. 30-річного підозрюваного з Норфолка спочатку затримали, але згодом звільнили під заставу. Обставини інциденту з’ясовують слідчі.

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