Вбили матір, вітчима та сестру: двоє підлітків зарізали свою родину через заборону гуляти

Вбили матір, вітчима та сестру: двоє підлітків зарізали свою родину через заборону гуляти

Дівчина переконала друга вбити свою родину

У м. Омськ, що у Росії, 14-річна дівчина та 17-річний хлопець зарізали родину через те, що їм забороняли гуляти.

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Про це повідомляє Слідчий комітет РФ в Омській області

За даними слідства, 14-річна дівчина вмовила свого 17-річного знайомого вбити її родину - матір, вітчима та 10-річну сестру. Розправа сталась через те, що батьки дівчини забороняли їй гуляти та спілкуватись із хлопцем, а за 10-річною дівчинкою, у якої були проблеми зі здоров'ям, підозрювана не хотіла доглядати.

22 січня після розправи 14-річна дівчина взяла свого 6-річного брата та прийшла до сусідів, яким розповіла, що до їхнього помешкання увірвався невідомий чоловік та вбив її батьків і сестру. Те саме вона сказала і поліції. Згодом 17-річний підліток зізнався у розправі та показав, де заховав ніж.

24 січня підозрюваних на два місяці взяли під варту. Триває розслідування вбивства.

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