Вбили не таліби: брат волейболістки збірної Афганістану розповів моторошні подробиці смерті сестри 

Родич дівчини переконує, що його сестра померла ще до приходу "Талібану".
Брат волейболістки збірної Афганістану Махджабін Хакімі заявив, що його сестру вбили не таліби, а ймовірно родичі її нареченого.
Про це він сказав у коментарі Alt News.
Скандар Хакімі стверджує, що його сестра померла 6 серпня, коли таліби ще не захопили Кабул. За словами чоловіка, спортсменка мешкала в будинку свого нареченого. Її знайшли мертвою у ванній перед весіллям.
"Її тіло знайшли у ванній кімнаті. Наречений Махджабін стверджував, що сестра задихнулась. Проте наша родина вважає, що до її смерті причетні родичі нареченого", - сказав Скандар Хакімі.
За словами чоловіка, перед смертю Махджабін Хакімі отримала стипендію в США. Через це родичі її нареченого влаштували сварку із волейболісткою.
Зазначимо, що тренер Махджабін Хакімі розповів, що дівчині відрубали голову таліби. За його даними, спортсменку убили під час рейду талібів у столиці у пошуках жінок, які займаються спортом. Смерть дівчини тримали у таємниці та погрожували її родині.