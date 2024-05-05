Вбив оленя та розрізав тушу: Путін зробив Берлусконі жорстокий подарунок

Свого часу Путін запросив Берлусконі на полювання де вбив двох оленів, а потім власноруч розрізав тушу і витягнув серце, що стікає кров'ю.

Ексочільник Італії Сільвіо Берлусконі свого часу втратив довіру до російського диктатора через його жорстокий подарунок. Глава Кремля подарував йому серце власно вбитого оленя.

Про це йдеться в публікації італійського видання Corriere della Sera.

Як зазначається, історію про подарунок Путіна журналістам розповів один з очільників партійної структури Сільвіо Берлусконі Фабріціо Чікітто. Коли відбулась подія, Берлусконі мав практичну необмежену владу в Італії та симпатизував російському диктатору.

Свого часу Путін запросив Берлусконі на полювання де вбив двох оленів, а потім власноруч розрізав тушу і витягнув серце, що стікає кров'ю. Очільник Кремля “запропонував” цей подарунок Берлусконі.

Проте той очманів, а коли прийшов до тями намагався пояснити цей інцидент тим, що такий подарунок - це звичка мисливця, до яких сам Берлусконі не належав.

Співрозмовники видання зазначають, що після цього випадку президент Італії обережніше спілкуватись із Путіним, хоча до останніх годин, коли мав відповідні посади, опікувався підтримкою російської авторитарної системи та Путіна особисто.

Нагадаємо, що Італія не братиме участі у будь-якій можливій збройній інтервенції. На цьому наголосив голова Міноборони країни Гвідо Крозетто.

Читайте також: