Вбив, щоб уникнути в'язниці: в Індії заарештували чоловіка, який намагався інсценувати власну смерть

Вбив, щоб уникнути в'язниці: в Індії заарештували чоловіка, який намагався інсценувати власну смерть

Чоловіка, звинуваченого у вбивстві власної дочки, умовно-достроково звільнили, однак він боявся повернення до в'язниці.

Житель індійської столиці Делі вбив чоловіка та спалив його тіло, щоб інсценувати власну смерть та уникнути повернення до в'язниці.

Про це із посиланням на поліцію штату Уттар-Прадеш повідомляє ВВС.

Зазначається, що жертвою 36-річного Судеша Кумара став муляр Домен Равідас, який мав той же зріст і вагу, що і підозрюваний.

За даними слідства, затриманий найняв підрядника для проведення деяких ремонтних робіт у своєму будинку, а наступного дня тіло Равідаса знайшли на пустирі. "Його рештки були спалені до невпізнання, але в кишені він мав посвідчення особи Кумара", - йдеться у повідомленні.

Дружина підозрюваного Анупама пізніше заявила правоохоронцям, що упізнала тіло свого чоловіка, тож справу закрили. Однак згодом до поліції надійшла інформація про те, що Кумар нібито планує відвідати кохану.

"Поліція провела обшук у будинку пари та затримала Кумара, - розповіли у виданні. - Після арешту Кумар зізнався у вбивстві Домена Равідаса 19 листопада".

Анупаму також заарештували за участь у змові. Окрім того, пізніше поліціянти виявили кадри з камери відеоспостереження, на яких затриманий віз тіло муляра велосипедом.

У 2018 році Кумару висунули звинувачення у вбивстві його 13-річної дочки. Чоловіка було умовно-достроково звільнено під час пандемії COVID-19, оскільки влада намагалася запобігти переповненню в'язниць.

Водночас зловмисник був переконаний, що період його умовно-дострокового звільнення незабаром завершиться, тож розробив план для уникнення повторного ув'язнення.

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