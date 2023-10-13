“Вбивали всіх, хто підходив до паркану”: як жителі кібуцу в Ізраїлі самостійно відбили атаку бойовиків ХАМАС

На захист кібуцу стали цивільні люди, які не вміють воювати, але мають велике серце.

Одним із перших ізраїльських поселень, які зазнали нападу бойовиків ХАМАС вранці у суботу, 7 жовтня, був кібуц Нір-Ам, де місцеві жителі влаштували жорстку оборону та відігнали нападників.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу BBC, в якому розкриті деталі оборони Нір-Аму.

“Ми почали вбивати всіх, хто підходив до паркану”

“Я взяв пістолет, одяг, бронежилет, а ще — сигарети”, — Адам спокійно пригадує події того ранку, коли його виштовхнули з ліжка звуки стрілянини о 06:30 7 жовтня.

“Ми почали вбивати всіх, хто підходив до паркану”, — каже він.

Адама серед інших односельчан називають героєм Нір-Ама, рятівником свого кібуцу, де живуть близько 400 людей всього за 2 км від Сектора Гази.

Він розповів, що взяв рацію повторював одну фразу знову і знову: “Ніхто не увійде в Нір-Ам, ніхто не увійде в Нір-Ам”.

Адаму 46 років, він колишній спецпризначенець, тому показати його обличчя чи назвати повне ім’я не можна. Його голова поголена, він займаєтьcя боксом, не надто великої статури, але звʼязуватися з ним не захочеться. Очевидно, що перемога буде за ним.

Адам розповідає, що атаку відбивали інші чоловіки та жінки з кібуца: “Цивільні люди, які не вміють воювати, але мають велике серце. Двоє-троє були зі спецназу і мали досвід, але решта... звичайні чоловіки, працюють в ІТ. Звичайні, але дуже, дуже особливі”.

Разом вони билися три чи п'ять годин — Адам не зовсім впевнений. Потім настало затишшя.

“Ми нікого не пустили у кібуц і ніхто не постраждав”

Ізраїльські ЗМІ також розповідають історію 25-річної Інбаль Рабін-Ліберман, координаторки військової безпеки кібуца Нір-Ам.

25-річна Інбаль Рабін-Ліберман / X (Twitter)

Дівчина народилася і виросла в кібуці, потім відслужила у бойових частинах ЦАХАЛу і повернулася до рідної громади, щоб стати координатором безпеки. Ця посада оплачується з бюджету Міністерства оборони Ізраїлю. Робота полягає в тому, щоб організувати безпеку комуни до того моменту, коли туди зможуть прибути сили ЦАХАЛ чи поліції.

Про Інбаль пишуть, що вранці 7 жовтня вона “першою у всій державі Ізраїль усвідомила, що відбувається, бігала як божевільна від будинку до будинку, організовувала загін самооборони та розставила чоловіків у засідки біля паркану кібуца”.

Інбаль Рабін-Ліберман після відбиття атаки зустрілась з мером Тель-Авіва

В Ізраїлі кажуть про щонайменше 25 бойовиків, які загинули під час атаки на цей кібуц.

“Ми думали, що все скінчилось, але потім прийшла друга хвиля, від восьми до десяти терористів із кулеметами, з реактивними гранатометами… Вони були близько, десь 10-15 метрів. Я побіг до них, став і стріляв, вбивав… пострілами в голову”, — розповів Адам.

Що він відчував у запалі цієї перестрілки? “Мій розум був ясний, я воїн, я боєць, це те, чому я навчався”, — каже чоловік.

Адам розумів, що поставлено на карту. За його словами, жителів Нір-Аму вбили б так само, як і в інших кібуцах поруч: “Вони побігли б до будинків і вбивали жінок і дітей. Тому ми й билися, вбивали. Ми нікого не пустили у кібуц. Ніхто не постраждав”.

Зараз мешканці Нір-Аму живуть у готелі в Тель-Авіві. Вони не знають, коли зможуть повернутися. Адам думає, що дехто буде ще довго боятися.

Він вдячний за гостинність.”Нас тепло прийняли, тут як другий дім, —каже він. — Зі всього Ізраїлю нам прислали одяг і їжу”.

Але й тут евакуйовані не у повній безпеці. Розмову переривають сирени повітряної тривоги, які попереджають про новий ракетний удар. Адам спокійно веде журналістів до укриття, де юрмляться родини, деякі діти плачуть.

“Нас це не лякає, ми ж з півдня. Для нас це звична справа”, — каже Адам.

Він критикує уряд Ізраїлю, передусім нездатність служб безпеки передбачити напад і підготуватися до нього.

“Це наші лідери. Для них це зараз випробування. Вони нас не заслуговують”, — каже він.

Під час безпрецедентної атаки ХАМАС на Ізраїль загинуло близько 1300 людей, щонайменше 150 людей потрапили у полон. Ізраїль у відповідь завдав авіаударів по Газі, внаслідок яких також загинули близько 1300 людей. Ізраїль також блокує Газу, не дозволяючи провозити на її територію палива та харчі.

А що буде потім?

Адам каже, що більшість людей у Газі — хороші люди, які хочуть нормального життя, але він хоче, щоб Ізраїль покінчив із бойовиками ХАМАСу.

“Колишні рішення не допомагають, нам потрібно щось набагато, набагато сильніше”, — каже він.

При цьому він додає, що не хоче, щоб ізраїльські війська увійшли в Газу. “Вони [ХАМАС] хочуть, щоб ми це зробили, тому що в них там є пастки. Це було б неправильно”.

У кібуці Нір-Ам загинув лише один житель, молодий чоловік, який був на музичному фестивалі, на який напав ХАМАС.

13 жовтня Ізраїль офіційно підтвердив наказ про евакуацію жителів північної частини сектора Газа. Армія оборони Ізраїля закликала усіх жителів міста Газа протягом 24 годин евакуюватися на південь. Ізраїль планує наземну операцію на території анклаву.

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