"Вбиватимуть росіян за наказом Пригожина": Гіркін спрогнозував майбутнє ПВК "Вагнер"

Саме невдалий заколот Пригожина став "реперною точкою" у подальшому існуванні цієї ПВК.

Терорист Ігор Гіркін висловився щодо відеоролика з колонами "Вагнер". Зокрема, він вважає, що самого Пригожина варто відокремлювати від "вагнерівців".

Про це повідомив Гіркін в Телеграм-каналі.

"Серед останніх було чимало добровольців, які не знайшли іншої можливості брати участь у захисті Вітчизни, а також тих, хто шукав найефективніше застосування своїх сил та навичок у поточній війні. Було і значне число ветеранів "сирійської" та "африканських" кампаній, які воювали у складі "Вагнер" просто через те, що ПВК стала "їхньою домівкою", - каже терорист.

За його словами, саме невдалий заколот Пригожина став "реперною точкою" у подальшому існуванні цієї ПВК.

"І ті "музиканти", які залишилися у зазначеному НВФ (незаконному збройному формуванні) під командою ублюдка-Кухаря - такі ж зрадники Росії, як і він. Суб'єктивно вони можуть цього не розуміти і тішити себе різними ілюзіями. Але об'єктивно – це саме так і аж ніяк інакше. Просто тому, що тепер "приватна армія" Пригожина не має жодного морального права вважатися захисницею Вітчизни", - додав Гіркін.

У майбутньому, каже Гіркін, "вагнерівці" вбиватимуть своїх співгромадян у РФ.

Нагадаємо, що українська прикордонна служба фіксує відповідні переміщення окремих підрозділів на території Білорусі російського угруповання найманців ПВК "Вагнер".

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