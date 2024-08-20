Вбивця понад 40 жінок втік з-під варти: адвокат підозрюваного спростовує його провину

У Кенії 13 чоловіків втікли з поліцейської дільниці. Одного з втікачів підозрюють у серійних вбивствах жінок.

Кенійська поліція у вівторок, 20 серпня, повідомила, що з поліцейської дільниці у столиці Найробі втікли 13 осіб, яких тримали під вартою за рішенням суду. Серед втікачів 12 нелегальних мігрантів з Еритреї та один громадянин Кенії, якого підозрюють у серійних вбивствах. Поліція оголосила розшук підозрюваних.

Про це пише BBC.

Вночі в'язням вдалося прорізали сталеву сітку на стелі тюремної камери та перелізти через огорожу. Правоохоронці помітили втечу лише зранку, коли принесли заарештованим сніданок.

Після арешту Коллінза Джумайсі Халуші у липні голова Управління кримінальних розслідувань Кенії Мохамед Амін заявив, що поліції вдалося спіймати "серійного вбивцю-психопата, який не поважає людське життя та гідність".

33-річний кенієць Халуша зізнався у вбивствах 42 жінок, зокрема своєї дружини, які він скоїв протягом останніх двох років. Проте його адвокат заявляє, що його клієнта катували, щоб отримати зізнання.

У п'ятницю, 16 серпня, суд ухвалив рішення про тримання Халуші під вартою у поліцейській дільниці протягом 30 днів до завершення поліцейського розслідування.

Халушу заарештували після того, як виявили дев’ять понівечених жіночих тіл на смітнику у Найробі. Жертвам було від 18 до 30 років і всі вони були вбиті в однаковий спосіб.

Жахливі злочини викликали у суспільстві не тільки шок, а й багато питань до правоохоронних органів, адже смітник розташований всього у сотні метрів від поліцейської дільниці. Крім того, незрозуміло, як у поліції "не помітили" зникнення 42 жінок за два роки.

Ці факти викликали підозри, що до жорстоких вбивств можуть бути причетні самі поліцейські, які намагаються "повісити" провину на підозрюваного Халушу. Тож у головному поліцейському управлінні розпочали розслідування, щоб встановити обставини нелюдських злочинів та підтвердити чи спростувати версію про незаконні арешти і викрадення людей, до яких нібито причетні правоохоронці.

Наразі розслідування гучної справи досі триває.

Нагадаємо, у Кенії пастор звів у могилу сотні людей, щоб вони могли "зустрітися з Ісусом". В результаті життя самогубством закінчили понад 300 осіб

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