Вбивцю Джорджа Флойда засудили до 22,5 років ув'язнення: деталі

Мати Шовіна просила про помилування. Вона заявила у суді, що "завжди вірила" в невинуватість сина.
У США ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна у п'ятницю, 25 червня, засудили до 22,5 років ув'язнення за вбивство Джорджа Флойда.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що колишнього поліціянта можуть звільнити умовно-достроково після відбуття 15 років. Водночас прокурори просили у судді покарати Шовіна до 30 років позбавлення волі.
"Це не миттєвий постріл (...). Це 9,5 хвилин жорстокості щодо людини, яка була безпорадною і просто благала зберегти своє життя", - наголошувала сторона звинувачення.
Під час засідання підсудний висловив співчуття сім'ї Флойда і, не вдаючись у подробиці, анонсував оприлюднення інформації, яка дасть рідним загиблого "деякий душевний спокій".
Члени сім'ї Флойда просили максимального покарання для вбивці. "Наша сім'я назавжди зруйнована", - висловився племіннік Флойда Брендон Вільямс.
Семирічна донька Флойда на запитання про те, що б вона хотіла сказати своєму батькові, відповіла: "Я сумую за тобою і люблю тебе".
Мати Шовіна Керолайн Поленті просила суддю помилувати сина, заявивши, що його репутація несправедливо зведена до "агресивної, безсердечної і байдужої людини" і расиста.
"Я можу сказати вам, що це далеко від істини, - сказала вона судді. - Я хочу, щоб цей суд знав, що все це неправда і що мій син - хороша людина". Жінка додала: "Дерек, я хочу, щоб ти знав, що я завжди вірила в твою невинуватість, і я ніколи не відмовлюся від цього. Я буду поруч, коли ти повернешся додому".
25 травня 2020 року Шовін застосував під час затримання Флойда задушливий прийом, після чого афроамериканець помер. 26 травня Шовіна і ще трьох поліцейських, які брали участь в арешті чоловіка, звільнили.
Американські громадяни відреагували на новину миттєво. Попри пандемію коронавірусу, 26 травня люди в Міннеаполісі масово вийшли на вулиці в знак протесту проти жорстокості поліцейських і расизму. Згодом протести проти расизму охопили всю країну.
У травні суд присяжних в Міннеаполісі, що в штаті Міннесота, визнав винним за всіма пунктами звинувачення експоліцейського Дерека Шовіна, якому інкримінувалося ненавмисне вбивство темношкірого Джорджа Флойда.
Президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зателефонували родині Джорджа Флойда після того, як присяжні визнали Шовіна винним в убивстві. Глава Білого дому в розмові назвав обвинувальний вирок у справі про смерть афроамериканця справедливим і важливим.