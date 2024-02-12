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Вбивцю українського баскетболіста в Німеччині затримано – МЗС

Вбивцю українського баскетболіста в Німеччині затримано – МЗС

Німецька поліція / Фото: Associated Press

Іншому постраждалому українцю надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан громадянина стабільний.

МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині. Поліція вже затримала нападника.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко поінформував, що міністерство взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

Генконсульство України в Дюссельдорфі вже провело переговори із очільником поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності.

За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.

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"Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає", – повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, Федерація баскетболу Києва повідомила, що 10 лютого в Німеччині був убитий 17-річний Володимир Єрмаков – гравець баскетбольної збірної України. Внаслідок нападу постраждав і друг загиблого Артем Козаченко, який разом з Єрмаковим виступав за молодіжну баскетбольну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

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