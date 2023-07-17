Вбивство через кохання: у Польщі в центрі міста розстріляли блогера на очах у його нареченої

У Польщі ревнивець розстріляв чоловіка на очах у його нареченої та вчинив самогубство. Трагедія сталася в неділю, 16 липня, в центрі Познані. Перед 17:00 в саду ресторану одного з готелів на вулиці Святого Мартіна пролунали постріли. Один чоловік загинув на місці, нападника доставили до лікарні, де він також помер.

Про це пишуть onet.pl та wprost.pl.

За словами свідків, нападник у центрі Познані спочатку вистрілив у чоловіка, який сидів за столиком з жінкою, а потім застрелився. За неофіційними даними, мотивом злочину стали ревнощі.

Вбив через кохання

Жертвою нападника став Конрад Домагала, блогер, активіст і художник. За інформацією польських ЗМІ, він був співробітником відділу обслуговування слухачів Лодзинської філармонії та організатором Фестивалю музики комп'ютерних ігор.

Про трагічну загибель чоловіка повідомив у соціальних мережах, зокрема, Каміль Гжебита, депутат міської ради Мурованої Ґосліни.

"Вчора, серед білого дня, молодий хлопець був застрелений на очах у своєї нареченої. Він був, напевно, найбільш позитивною і життєрадісною людиною, яку я знав. Він був художником, блогером, завжди усміхненим і добрим", - написав представник місцевої влади.

Про смерть Домагала також повідомила на своїх сторінках у Facebook і Twitter Асоціація низьких податків.

"У нього було все життя попереду. Важко писати щось значуще про цю трагедію, тому що ця смерть не має сенсу. Його вбили за те, що він просто закохався" - написали в асоціації.

Визначив місцеперебування пари за соцмережами

Зловмисник нібито не міг змиритися з тим, що жінка, яка стала свідком вбивства - Юлія раніше зустрічалася з ним, проте тиждень тому заручилася з убитим.

Ні Юлія, ні Конрад не жили в Познані. Вони вирішили поїхати туди незабаром після заручин. Польські журналісти стверджують, що на допомогу вбивці прийшли соціальні мережі. На їх основі він встановив місцезнаходження пари.

Свідок зняв на відео розправу над 30-річним чоловіком. На кадрах видно, як на вулиці лежить жертва, а жінка стоїть на колінах біля коханого. Після цього нападник стріляє у себе. Автора відео уже розшукує поліція.

Вбивство у центрі Познані / Фото: скриншот з відео

Що відомо про нападника

31-річний Міколай Б. з Познані, випускник юридичного факультету, прихильник правих поглядів на володіння зброєю. В останні роки він працював у Великопольському воєводському управлінні клерком з юридичних питань.

Після вбивства суперника чоловік вчинив самогубство. Його намагались врятувати, проте він помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо, у Польщі 22-річна дівчина навмисно збила свого 25-річного хлопця. Від отриманих травм він помер на місці аварії.

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