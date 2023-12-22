Вбивства в Карловому університеті: що відомо про наймасовішу стрілянину в історії Чехії

У четвер, 21 грудня, в центрі Праги, на площі Яна Палаха, сталася стрілянина в будівлі філософського факультету Карлового університету.

ТСН.ua зібрали все, що відомо про трагічний "шутинг".

Як сталася стрілянина

За повідомленнями поліції, стрілець використав довгоствольну зброю з оптичним прицілом. Людей терміново евакуювали з університету, але на фото та відео з місця подій видно тих, хто вибігав і вистрибував з вікон будівлі факультету.

Містянин Тарг Пейшенс, який проживає в будинку неподалік місця події, розповів ЗМІ, що чув "багато пострілів".

"Я виглянув зі свого балкона і побачив, як прибула поліція. Декільком поліцейським було важко зупинити людей, які йшли до місця події", – розповів він.

Медики повідомили, що на місце виїхала значна кількість їхніх бригад, а також спецавто, які використовують у разі масової небезпеки.

О 16:00 поліція ліквідувала стрільця. На місце події одразу прибув міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан і очільник чеського уряду Петр Фіала.

Стрілянина у Празі / Фото: Associated Press

Ким був стрілець із Праги

Ймовірним стрільцем може бути Давид Козак. Користувачі Мережі знайшли однойменний (David Kozák) Telegram-канал, у якому автор готувався до "шутингу". Він був створений 9 грудня. Автор у ньому розповідає, що планує зайнятися “скулшутингом”, а “надихається” він стрілками, які влаштовували масові вбивства у школах.

"Я хочу зробити скулшутинг і, можливо, суїцид... Цей канал – щоденник, де я буду розповідати про своє життя до стрілянини", – писав ймовірний празький стрілець ще 10 грудня.

Своє останнє повідомлення в каналі він опублікував 19 грудня. У ньому він скаржиться на дзвін у вухах і бажання “вирвати їх”.

За повідомленнями поліції, стрілець мав "величезний склад зброї та боєприпасів" і тільки швидкі дії правоохоронців запобігли більш масовому кровопролиттю. Його почали шукати ще до того як він почав "шутинг", оскільки його батька знайшли мертвим у селі біля Праги. Поліція припускає, що його міг вбити власний син — празький стрілець.

Що відомо про постраждалих

Поліція підтвердила, що внаслідок стрілянини загинули 14 осіб, а 25 отримали поранення різного ступеню тяжкості. За словами очевидців, серед жертв є одногрупники стрільця.

Уряд Чехії оголосив 23 грудня днем жалоби за загиблими. Розслідування триває.

День жалоби після стрілянини у Празі / Фото: Associated Press

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