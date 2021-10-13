Вбивство, а не нещасний випадок: поліція США назвала причини загадкової загибелі блогерки Габбі Петіто

Дівчина зникла у серпні.

Американська поліція оприлюднила причини смерті відомої блогерки 22-річної Габбі Петіто.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 жовтня.

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У липні дівчина вирушила зі своїм нареченим у подорож Америкою. Втім, наприкінці серпня перестала виходити на зв'язок. Востаннє її бачили у ресторані, де вона сварилася з хлопцем.

Чоловік повернувся додому один. Спілкуватися з батьками Габбі та поліцією відмовився, нібито за порадою адвоката. Потім - і сам зник.

Новини світу: у США оприлюднили причини смерті відомої блогерки

Нині поліція з'ясувала: блогерку задушили. Чи висунуть її нареченому звинувачення у вбивстві, поки невідомо. Наразі чоловікові закидають незаконне використання банківської картки Габбі: великі суми з неї він знімав вже після зникнення блогерки.

Як повідомлялося раніше, в американському штаті Каліфорнія помер 19-річний зірка TikTok Ентоні Барахас, який отримав вогнепальне поранення під час стрілянини у кінотеатрі.

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