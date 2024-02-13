Вбивство баскетболіста з України Єрмакова: нові подробиці про нападників

Володимир Єрмаков переїхав до Німеччини через війну в Україні.

У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за команду ART Giants із Дюссельдорфа. Німецька поліція заарештувала двох підозрюваних – це 14-ти та 15-річний хлопці, які скоїли напад на українця на головному вокзалі Обергаузена.

Як пише BILD, увечері 10 лютого німець турецького походження, 15-річний Мерт В., на вокзалі міста Оберхаузен напав із ножем на кількох людей. Один із них загинув – 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Ще один його партнер по команді – Артем Козаченко – опинився у лікарні у тяжкому стані.

За даними поліції, нападник завдав двом українцям дев'ять ножових поранень у груди та живіт.

"Його явно не хвилювало, що він може когось убити. Під час арешту він не виявив жодних ознак каяття. Мабуть, він заціпенів від численних кримінальних злочинів та зіткнень із поліцією", - розповіли у поліції.

За даними німецьких правоохоронців, до нападу на українських спортсменів, 15-річний підліток скоїв безліч інших злочинів та перебував на обліку в поліції землі Північна Рейн-Вестфалія.

Окрім двох українських баскетболістів, Мерт В. також напав на 13-річну дівчинку з Лівану та 14-річного школяра із Сирії. Вони хотіли допомогти, коли побачили, що підліток ударив ножем баскетболістів.

"У них були травми рук та кистей, а не глибокі ножові поранення у живіт та груди, як у молодих людей з України. Вони також отримали серйозні поранення, але, на щастя, не небезпечні для життя. Одного із них уже виписали з лікарні", - розповіли подробиці поліцейські.

Окрім Мерта В., правоохоронці також заарештували у місті Герне 14-річного німця грецького походження. Його вистежили завдяки камерам відеоспостереження. За версією слідства, він також брав участь у нападі, проте не завдав ножових поранень українцям.

"Це незбагненний вчинок, безглуздий. Нападник навмисно шукав конфлікту зі значно старшим, високим та атлетично складеним українцем, а потім безжально застосував ніж", - сказав BILD на умовах анонімності офіцер поліції.

Деталі про вбивство баскетболіста Єрмакова та про підозрюваних підлітків читайте за посиланням.

Нагадаємо, в МЗС України взяли на особливий контроль розслідування вбивства баскетболіста в Німеччині. Українські консули також контролюють лікування іншого постраждалого українця в лікарні Ессена. Його стан стабільний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жахливе вбивство українця у Німеччині: на двох підлітків-баскетболістів напали з ножами!

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