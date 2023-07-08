Вбивство біженки з України у Норвегії: нові подробиці моторошної трагедії та фото жертви

У Норвегії в готелі для біженців жорстоко вбили 30-річну біженку з України. Трагедія сталась у вівторок, 4 липня. Дівчину госпіталізували та намагались врятувати, проте травми виявились несумісними з життям. Підозрюваний у розправі свою провину заперечує. У чоловіка та жертви був спільний 2-річний син.

Про це пише норвезьке видання vg.no.

Українку намагались врятувати, але вона померла

Трагедія сталась у місті Бергені в готелі, де місцева влада розміщує українських біженців. Там персонал знайшов тяжко поранену українку. Жінку госпіталізували, проте через кілька годин вона померла.

Норвезький директорат імміграції (UDI), який орендує готель для українців, у своїй заяві написав наступне: "Дуже рідко ми стикаємося з такими драматичними подіями в центрах притулку. Наші думки з родичами та іншими постраждалими".

Чоловік свою провину заперечує, проте поліція йому не вірить

Підозрюваному 30 років, він виходець з Азербайджану. У них із загиблою жінкою була спільна дитина, якою зараз опікується служба у справах дітей. Дитина не була присутня під час вбивства. Спільному сину пари 2 роки. Заарештований чоловік заперечує кримінальну відповідальність.

"Він дав свідчення поліції і пояснив, що не робив того, в чому його звинувачують", - повідомила адвокатка Анетте Вангснес Аскевольд.

Поліція заявила, що чоловік і жінка приїхали до Норвегії разом на початку 2023 року. Чоловік проживав у Бергені, але не в готелі.

"Він мав тимчасовий дозвіл на проживання в Норвегії до березня 2024 року", - каже прокурор Аре Нюгорд Берг.

Поліція заявила, що за обвинуваченим чоловіком, якому близько 30 років, було спочатку розпочато попереднє спостереження. Це часто робиться у зв'язку з кримінальними справами, щоб оцінити, чи є обвинувачений осудним чи ні. У четвер його взяли під варту.

Що відомо про вбиту українку

За даними місцевих журналістів, у загиблої були поранення, що свідчать про використання ножа або колючо-ріжучої зброї, але офіцер прокуратури Аре Нюгорд Берг не коментує цю інформацію.

У Facebook однокласниця жертви розповіла, що дівчину звали Катерина К. Зараз рідні збирають дані про те, чи погрожував чоловік покійній.

"Мені дико це писати, але мою однокласницю вбив чоловік... Зараз її сестра займається транспортуванням тіла до України з Норвегії та опікунством над дитиною Каті", - написала однокласниця дівчини.

Нагадаємо, у Норвегії в готелі для біженців жорстоко вбили 30-річну громадянку України. У розправі над жінкою підозрюють її 30-річного партнера з Азербайджану.

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