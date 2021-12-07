"Вбивство честі" в Індії: підліток серпом відрізав голову своїй вагітній сестрі та робив із нею селфі

"Вбивство честі" в Індії: підліток серпом відрізав голову своїй вагітній сестрі та робив із нею селфі

Співучасть у злочині брала також і мати молодої жінки.

Поліція західноіндійського штату Махараштра затримала підлітка, якого підозрюють у тому, що він відрізав голову своїй вагітній сестрі. Вбивство сталося в районі Аурангабад. 19-річна дівчина втекла з сім'ї у червні й вийшла заміж за свого коханця - її родина була проти.

Про це пише ВВС News Україна.

Зазначається, що після заміжжя молода жінка майже не контактувала з родиною, але за тиждень до вбивства її відвідала мати. У поліції повідомили, що вона знала, що її дочка вагітна.

Вона готувала чай для брата й матері, коли на неї напали з серпом. Потім підліток та його мати здалися поліції.

Брата вбитої відправили до слідчого ізолятора для неповнолітніх після того, як його адвокат заявив, що йому не виповнилося 18 років.

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Проте в поліцію кажуть, що цю вимогу оскаржать в суді, бо знайшли довідку, яка підтверджує, що чоловік є повнолітнім. Матір відправили під варту.

Також поліція підозрює, що вони також зробили селфі з відрізаною головою жінки.

Слід зазначити, що, за словами активістів, в Індії щороку вбивають сотні людей за те, що вони закохалися або одружилися проти волі їхніх сімей.

Ці вбивства часто називають "вбивствами честі" через столітні уявлення про традиції та сімейну честь, які все ще глибоко укорінені в багатьох частинах індійського суспільства.

Нагадаємо:

Раніше у штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії чоловік обезголовив свою 17-річну доньку , побачивши, що вона спілкувалася з неприємним йому чоловіком. Скоївши злочин, він взяв відрубану голову і пішов з нею до поліції.

, побачивши, що вона спілкувалася з неприємним йому чоловіком. Скоївши злочин, він взяв відрубану голову і пішов з нею до поліції. Також в Індії священник відрізав голову чоловіку. Він пояснив, що робив це заради перемоги над коронавірусом.

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