Вбивство Дугіної: політолог припустив, що це не остання смерть задля російської пропаганди

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія конче потребує підняття градуса напруги в російському суспільстві і об'єднання росіян проти українців, і тому може готувати серію терактів усередині Росії, де неодмінно буде український слід. І, можливо, вбивство доньки Дугіна - це початок особливої гри.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі ТСН висловив свою думку щодо подій у РФ.

"Гадаю, це далеко не остання смерть... Будуть, напевно, і, скажімо так, самогубства більш-менш публічних людей, в тому числі тих, хто має відношення до цієї неадекватної пропаганди, яку веде РФ. Для російського уряду та путіна - це спроба вбити двох зайців. З одного боку, підняти градус напруги - звинуватити у всьому Україну, можливо, спровокувати масову мобілізацію. По-друге, це дає йому можливість прибирати тих, хто починає робити заяви, які не дуже комплементарні стосовно самого Путіна", - зазначив експерт.

Він додав, що влада Кремля настільки роздула пропаганду, що сама не знає, як виходити з цього.

"Їхні заклики до України про початок переговорів свідчать про те, що вони намагаються якось вийти з цієї ситуації. Але вони дали можливість крайнім радикальним силам, відверто фашистським, які є в Росії, тепер на цьому спекулювати. Вони будуть намагатися тих людей відсторонити від впливу на масову свідомість в Росії, у тому числі, такими вбивствами, такими провокаціями, дивними самогубствами. Не забуваючи при цьому звинувачувати Україну.

Нагадаємо, автомобіль доньки російського "філософа" Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "руского міра" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня. 29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці.

За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але останньої миті він пересів до іншого автомобіля.

За традицією, ФСБ заявила, що до цієї гучної справи причетні українські спецслужби, а виконавицею нібито стала 43-річна українка, яка приїхала до Росії зі своєю донькою та від липня відстежувала Дугіну. За даними пропагандистів, українка разом із донькою після вбивства начебто виїхала до Естонії.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної. "Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він, додавши, що вбивство доньки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.

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