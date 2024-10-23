Вбивство двох українських бійців на реабілітації в Німеччині: росіянину висунули звинувачення

Один із поранених помер на місці нападу, а інший - у лікарні.

Прокуратура Німеччини звинуватила громадянина РФ у вбивстві українських військовиків на реабілітації у Баварії.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Правоохоронці повідомили, що у квітні 2024 року українських військовослужбовців, які перебували на лікуванні в Німеччині, знайшли із серйозними ножовими пораненнями поблизу торгового центру в місті Мурнау-ам-Зеє.

Прокуратура повідомила, що 57-річного громадянина Росії заарештували незабаром удома, і він залишається під вартою в Мюнхені.

Також відомо, що росіянин повністю підтримував війну в Україні.

"Через свій надмірний націоналізм громадянин РФ підтримував війну в Україні і знав про військову службу солдатів, з якими вже зустрічався раніше", - повідомили джерела.

Як росіянин скоїв вбивство

За даними прокуратури, під час зустрічі громадянина РФ та двох військових України між ними виникла суперечка про ситуацію в Україні. Це підтвердило вороже ставлення росіянина до військових.

За словами прокурорів, регіональний суд присяжних у Мюнхені тепер має прийняти рішення про відкриття основного провадження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині поліцейські звільнили з-під варти затриманого напередодні українця, якого підозрювали в убивстві співвітчизника з гуртожитку для біженців.

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