Вбивство екскомандира на війні в Чечні: суд в Берліні засудив росіянина до довічного ув'язнення

Вбивство екскомандира на війні в Чечні: суд в Берліні засудив росіянина до довічного ув'язнення

Вадим Красиков звинувачується у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

У Берліні засудили до довічного ув'язнення обвинуваченого у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, яке сталося влітку 2019 року в Берліні - у парку Тіргартен.

Про це повідомляє France 24.

"Обвинуваченого визнано винним", - оголосив суддя Вищого земельного суду Берліна.

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На лаві підсудних - 56-річний громадянин Росії. Він заїхав до Німеччини за підробним паспортом. У поданих на візу документах чоловік вказав, що його звуть "Вадим Андрійович Соколов".

Після вбивства журналісти змогли встановити справжню ідентичність чоловіка. Це Вадим Красиков. У Росії в 2013 році його розшукували за вбивство бізнесмена. Тоді він також вистрілив у жертву, наблизившись на велосипеді. Красикова було засуджено на 24 роки, однак згодом дані про його злочин зникли з баз обліку кримінальних справ.

Нагадаємо, вбивство Зелімхана Хангошвілі сталося посеред дня - 23 серпня майже в центрі німецької столиці. Тоді колишній польовий командир Чечні йшов парком у бік мечеті. До нього наблизився велосипедист і вистрілив у спину, зробив контрольний вистріл в голову і втік на велосипеді.

Хангошвілі під час другої чеченської війни командував одним із підрозділів, які боролися проти російської армії. Він вижив після чотирьох нападів, втік з родиною до України, а потім перебрався до Німеччини.

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