Вбивство генерала РФ Кирилова: в Держдепі США відповіли, чи були залучені до операції з ліквідації

Метью Міллер також відзначив злочини, в яких Кирилов брав участь.

В США не знали про підготовку вбивства російського генерала Ігоря Кирилова та не брали участь у цьому.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу 17 грудня, повідомляє "Голос Америки".

“Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були залучені”, – заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Водночас він не сказав однозначно, чи був Кирилов законною ціллю.

"Вочевидь, він був генералом, який брав участь у численних злочинах. Він був причетний до використання хімічної зброї проти українських військових. Це те, про що Сполучені Штати говорили публічно раніше”, – сказав Міллер.

Він додав, що військові армії РФ під командуванням Кирилова використовували хімічні речовини, які було заборонено міжнародним правом на полі бою.

Ліквідація одіозного генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова у Москві: що відомо

Вранці 17 грудня у Москві було ліквідовано російського генерала Ігоря Кирилова.

Російські ЗМІ повідомили про те, що загинув також і помічник Кирилова. За словами очевидців, під час того, як чоловіки виходили з дому, пролунав вибух. У самій будівлі вирвало під'їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено і службову машину генерала.

Відомо, що вибухнув самокат, який стояв біля під'їзду генерала. Його припаркував невідомий за кілька годин до вибуху.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ГЕНЕРАЛ – ВСЬО! У МОСКВІ ВИБУХНУВ ЛЮБИТЕЛЬ "БОЙОВИХ КОМАРІВ"! Відео з місця!"

Напередодні, 16 грудня, СБУ заочно повідомила Кирилову про підозру. За даними слідства, він особисто наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.

Саме Кирилов заявляв, що США "готують малярійних бойових комарів", яких нібито планують скидати на позиції ЗС РФ в Україні.