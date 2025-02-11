Вбивство Кеннеді: після указу Трампа ФБР знайшло тисячі секретних документів

Після указу президента США Дональда Трампа щодо розсекречення документів про вбивство 35-го президента країни Джона Кеннеді ФБР уже знайшло близько 2400 записів, які ніколи не надавали комісії, відповідальній за розгляд і розкриття документів.

Про це повідомляє Axios.

За інформацією видання, досі секретні записи містяться на 14 тис. сторінок документів, які ФБР виявило під час проведення перевірки. Це відкриття, зроблене через 61 рік після вбивства Кеннеді, стало результатом десятиліть небажання американського уряду публікувати усі пов’язані зі злочином документи. Через це з’явилася маса теорій змови.

Інформація про існування нових документів Білому домі з’явилася 7 лютого. Тоді Управління директора національної розвідки США презентувало свій план з розкриття записів про вбивство Кеннеді.

Зміст нещодавно знайдених записів є таємницею, яка суворо охороняється. Три джерела, які повідомили про існування цих записів, заявили, що не бачили документів. Проте виявлення тисяч записів про одну з найретельніше вивчених подій в історії США, може викликати питання щодо процедур перевірки та розкриття інформації в усьому уряді.

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Експерти вважають, що решта записів, які належить розкрити, і нещодавно знайдена серія з 2400 звітів навряд чи остаточно доведуть, чи був Лі Гарві Освальд убивцею-одинаком, чи – частиною ширшої змови.

Зауважимо, під час президентства Трампа 2017 року він за порадою ЦРУ відклав розкриття виявлених урядом записів. Пізніше президент США Джо Байден наказав обмежити публікацію записів, які все ще "не повністю відповідали духу закону про записи Кеннеді".

За словами трьох джерел, які обговорювали з Трампом це питання, він протягом багатьох років шкодував про те, що не опублікував усі документи у справі Кеннеді під час свого першого президентського терміну.

Журналісти звернули увагу, що нинішній указ Трампа передбачає план з публікації записів про вбивство Кеннеді, а також лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого, до 9 березня.

Незважаючи на наказ, різні американські розвідувальні служби, я яких наявні записи, продовжують рекомендувати редагувати їх.

А ще виявлені ФБР файли можуть мати стосунок до позову, поданого Фондом Мері Феррел проти адміністрації Байдена 2022 року. У ньому йдеться, що федеральні агентства мали більше пов'язаних із вбивством документів, які вони не передавали до Національного архіву. Йдеться про тюремні записи гангстера Карлоса Марчелло, який стверджував про свою причетність до вбивства Кеннеді, а також про файли ЦРУ Джорджа Джоаннідіса. Він був начальником таємних операцій у відділенні ЦРУ в Маямі та офіцером із розслідування для фінансованої розвідуправлінням групи вигнанців із Нового Орлеана, у якої було кілька зустрічей з Освальдом до вбивства. Джоаннідіса також звинувачували у введенні в оману комітету Палати представників, який розслідує вбивство, через нерозкриття його зв'язків з Освальдом.

Нагадаємо, 23 січня Трамп підписав указ, що дозволить розсекретити документи про загибель і убивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого, а також подробиці смерті сенатора Роберта Кеннеді.