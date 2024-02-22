Вбивство Навального: експерт сказав, чи усі прихильники Путіна позитивно його сприйняли

Серед прихильників Путіна не усі позитивно сприйняли новину про смерть Олексія Навального. Так, експерт фонду Карнегі Олександр Баунов пояснив позицію російської пропаганди про те, що влада нібито не вигідне вбивство опозиціонера.

Про це він сказав в інтерв'ю BILD.

"Це гасло, яке спрямоване на те, щоб заспокоїти лоялістсько-нейтральну частину населення, для якої вбивство все-таки може завдавати певного дискомфорту", – сказав він.

Експерт наголосив, що йдеться про людей, які самі здебільшого нікого не вбивали й не збираються.

"Тому сама ідея політичного вбивства, незважаючи ні на що, попри їхній патріотизм і нелюбов до ворогів вітчизни, не всім завдає комфортних психологічних відчуттів, – підсумував Баунов.

Нагадаємо, донька Нємцова закликала відреагувати на смерть Навального допомогою Україні.

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