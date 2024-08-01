Вбивство очільника ХАМАС: верховний лідер Ірану наказав завдати прямого удару по Ізраїлю

Як саме збираються помститися за смерть Ханії - точно не повідомляється.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на трьох іранських чиновників, знайомих із наказом.

За даними NYT, Хаменеї озвучив цей наказ на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану вранці 31 липня, яке провели після вбивства Ханії.

Поки що невідомо, наскільки жорстко іранське військове командування розглядає комбіновану атаку безпілотників і ракет на військові цілі поблизу Тель-Авіва та Хайфи, але намагатиметься уникати ударів по цивільних цілях, заявили іранські офіційні особи.

За їхніми словами, одним з варіантів, який розглядається, є скоординована атака з Ірану та інших фронтів, де є союзні сили, включаючи Ємен, Сирію та Ірак, для досягнення максимального ефекту.

Також Хаменеї доручив військовим підготувати плани нападу й оборони на випадок ескалації конфлікту і якщо Ізраїль та США вирішать завдати удару по Ірану.

Після смерті Ханії Хаменеї публічно пообіцяв помститися за нього, оскільки той загинув на території Ірану. Він також сказав, що Ізраїль створив умови для "жорстокого покарання".

Нагадаємо:

Палестинське терористичне угруповання повідомило ХАМАС, що одного з його лідерів Ісмаїла Ханію було вбито вночі 31 липня в Тегерані.

Арабський телеканал Al Mayadeen стверджує, що по будинку, де перебував Ханія, було завдано ракетного удару з території іншої держави, проте офіційну причину його смерті поки що не названо.

Через бивство Ісмаїла Ханії Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання у Нью-Йорку.

Обговорення цього питання, як повідомляється, запросив Іран, надіславши запит генсеку ООН та постпредству Росії, яка в липні головує в Радбезі.

Члени Радбезу Росія, Алжир та Китай підтримали запит Тегерана. Москва та Пекін виступили із засудженням ліквідації ідеологічного ватажка ХАМАСу.

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