Вбивство поліцією підлітка, який відмовився зупинити авто: у Франції спалахнули протести

Протести спалахнули в Парижі після того, як поліція застрелила 17-річного хлопця, який не зупинився за наказом поліції.

Французька влада закликала до спокою в середу, 28 червня, після нічних насильницьких протестів у кількох передмістях Парижа, викликаних смертю 17-річного хлопця, якого нібито застрелила поліція під час затримання.

Про це пише CNN.

Французька влада затримала одного офіцера за підозрою у “навмисному вбивстві” після інциденту, який стався близько 8:18 ранку за місцевим часом у вівторок, 27 червня, у Нантері, повідомила місцева прокуратура. Зазначається, що на момент інциденту в автомобілі Mercedes AMG перебували троє людей.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав «невиправданою” смертельну стрілянину в хлопця, названого адвокатами, які представляють його родину, як “Наель М.”.

У розмові з журналістами в Марселі Макрон сказав: “Ніщо, ніщо не виправдовує смерть молодої людини”.

“Я хотів би висловити емоції всієї нації у зв’язку зі смертю молодого Наеля і висловити нашу солідарність і прихильність нації його сім’ї. Нам потрібен спокій, щоб правосуддя виконувало свою роботу. Нам потрібен спокій всюди, тому що не можна допустити, щоб ситуація погіршилася”, — додав Макрон.

Смерть 17-річного хлопця була оголошена о 9:15 ранку за місцевим часом “внаслідок принаймні одного вогнепального поранення”, незважаючи на втручання медиків швидкої допомоги, повідомила прокуратура Нантера.

AP Photo/Lewis Joly

Пасажир автомобіля був затриманий і пізніше відпущений, а інший пасажир, який, ймовірно, втік з місця події, вважається зниклим безвісти.

Прокуратура призначила розтин та додаткові експертизи, включно з токсикологічним висновком.

Інцидент розслідує національна поліція, повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

“Після смерті молодого водія в Нантері, якого перевіряли двоє поліцейських, IGPN розпочав розслідування, щоб пролити світло на обставини цієї трагедії”, — сказав він.

Раніше начальник паризької поліції Лоран Нуньєс в інтерв'ю філії CNN BFMTV розповів, що офіцер вистрілив, коли підліток відмовився виконувати вказівки поліції.

“Цей транспортний засіб з водієм спочатку відмовився виконувати вимоги, потім його заблокували в русі, де була нова спроба контролю з боку двох поліцейських”, — сказав він. “В цей час водій, який спочатку заглушив двигун, знову завів автомобіль, а потім поїхав. Саме в цьому контексті поліцейський застосував вогнепальну зброю”.

Обурені смертю підлітка протестувальники вийшли на вулиці Нантера у вівторок, 27 червня. На кадрах було видно, як пожежники гасять палаючий автомобіль під час протестів.

Близько 350 поліцейських і воєнізованих офіцерів були мобілізовані, в основному в Нантері, щоб придушити зіткнення, які тривали до ранку 28 червня, сказав Нуньєс французькому мовнику CNews.

За його словами, затримано 24 людини. “Ця мобілізація триватиме стільки, скільки буде потрібно”, — повідомив очільник поліції, закликавши до “спокою”.

"Ми повинні поважати принцип презумпції невинуватості", — сказав він.

Нагадаємо, у Франції поліція провінції Нормандія заарештувала чоловіка за вбивство жінки, не маючи ні тіла, ні навіть імені жертви.

Читайте також: